Delitzsch

Die Kreuzung von B 183 a und Delitzscher Stadtring kann voraussichtlich noch in beziehungsweise ab diesem Jahr endgültig entschärft werden, geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Die Landesdirektion hatte bereits vor einigen Monaten einen Kreisverkehr genehmigt. Nun hat die Stadt Delitzsch für ihren Anteil am Vorhaben mit dem Titel „B 183 a Ausbau Knotenpunkt mit K 7447 und Gemeindeverbindungsstraßen östl. Delitzsch" Fördermittel zugesichert bekommen. Aus dem Programm für kommunalen Straßen- und Brückenbau sollen 217 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Das entspricht einem Fördersatz von 90 Prozent. Die Gesamtkosten für den Bau des Kreisverkehrs betragen voraussichtlich knapp eine Million Euro, Hauptkostenträger ist der Bund, beteiligt ist neben der Stadt Delitzsch auch der Landkreis Nordsachsen.

Schon vor Jahren Petition pro Kreisverkehr

In der Vergangenheit hatte es an der Kreuzung immer wieder verheerende und auch tödliche Unfälle gegeben. Mit diversen Hilfsmitteln wie Sichtblenden und seit fünf Jahren auch einer Ampelanlage wurde die Kreuzung bereits entschärft. Auf lange Sicht allerdings ist ein Kreisverkehr kostengünstiger als der dauerhafte Betrieb einer Ampel an dieser Stelle. Bereits 2009 hatte es eine Petition pro Kreisverkehr gegeben.

Radweg gen Dübener Heide im Blick

Perspektivisch, so der Delitzscher Oberbürgermeister, soll es dann auch mit dem Radwegbau vorangehen. Der Radweg soll am Ende mal die touristische Verbindung der Stadt Delitzsch zur Dübener Heide schaffen, die ab Reibitz über den Mühlenweg gut erreichbar ist.

Von Christine Jacob