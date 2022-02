Delitzsch

Ein Schild gibt es noch nicht. Dabei wird das Angebot bereits rege genutzt. In der Delitzscher Bismarckstraße 17c gibt es eine neue „Bürogemeinschaft“, so bezeichnet zumindest Dirk Lenzer vom Jugendmigrationsdienst der Diakonie Delitzsch das Kollektiv, das sich in dem Eckhaus zusammengetan hat. Es ist ein Anlaufpunkt für geflüchtete Menschen.

Eine Anlaufstelle, ein Ansprechpartner

Neben dem Jugendmigrationsdienst sind auch die Kontaktstelle Wohnen Leipzig, die Geflüchteten bei der Wohnraumsuche hilft, und der sächsische Flüchtlingsrat regelmäßig an der Adresse für Beratungen anwesend. Bei Sven Meyerhofer, der mit dem Verein Interkultur Delitzsch ebenfalls in die Räume eingezogen ist, laufen alle Fäden zusammen. Er stellt den Kontakt zu den einzelnen Ansprechpartnern her und koordiniert die Termine.

Einige der Angebote waren bisher bereits in der Schlossstraße zu finden, erklärt Meyerhofer. Weil die Diakonie die Räume aber für die eigene Verwaltung benötigt, wurde der Umzug notwendig. Aus dem Unvermeidbaren ergab sich die Möglichkeit, mehrere Angebote für Geflüchtete unter einem Dach zu bündeln.

Bundesfreiwilligendienst: Kontaktstelle Wohnen Leipzig hat offene Stelle

So wie beispielsweise Oliver Nathan vom Flüchtlingsrat, der im Zwei-Wochen-Rhythmus immer mittwochs ab 13 Uhr und nach Bedarf in Delitzsch ist. Das Netzwerk berät Menschen, deren Asylverfahren negativ abgelaufen ist. Zusammen mit diesen sucht Nathan nach Möglichkeiten, um über Arbeit oder Ausbildung den Aufenthalt zu sichern, erklärt Nathan.

Für seine Arbeit in Nordsachsen schreibt die Kontaktstelle Wohnen, die immer mittwochs von 11.30 Uhr bis 13 Uhr und ebenfalls nach Bedarf in Delitzsch ist, ab sofort eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst aus. Wie Franziska Rauch erklärt, geht es dabei beispielsweise darum, Geflüchteten bei der Wohnungssuche zu helfen, sie zu beraten und bis zum Einzug zu begleiten. Aber auch um Begegnungs- und Nachbarschaftsprojekte und die Kommunikation mit Vermietern und dem Jobcenter.

Kontakt Sven Meyerhofer via Telefon: 0157 7268 6490

