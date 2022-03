Delitzsch bereitet sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor

Delitzsch

Das Wichtigste ist jetzt Wohnraum. Delitzsch bereitet sich auf mehr Geflüchtete aus der Ukraine vor, die sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch in der Loberstadt ankommen. Die ersten Familien sind da. Sie kamen über private Verbindungen, über Verwandte oder Bekannte. Am Dienstag wurden drei im Delitzscher Einwohnermeldeamt registriert. Für Mittwoch waren weitere zehn Anmeldungen angekündigt. „Es sind meist Frauen und Kinder. Es ist aber auch ein medizinischer Notfall darunter“, berichtet Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Die Stadt will die Ukrainehilfe in Delitzsch zentral koordinieren. Es gab deshalb jetzt eine gemeinsame Beratung der Akteure: Wohnungsgesellschaft der Stadt (WGD), Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau, Bürgerinitiative Menschenskinder, Landratsamt, Interkultur-Verein, Deutsches Rotes Kreuz, Polizei waren ebenso einbezogen wie der Schenkenberger Pfarrer Matthias Taatz und zuständige Rathaus-Mitarbeiter. Dieser Kreis will sich nun regelmäßig treffen. Sammelunterkünfte für die Geflüchteten sollen vermieden, abgeschlossene Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Sie werden vom Landratsamt angemietet. Die Stadt nimmt auch die Meldungen dafür von Privatleuten entgegen.

Beratung der Akteure zur Ukrainehilfe in Delitzsch am 8. März. Quelle: Stadtverwaltung

Zur Möblierung freier Wohnungen werden vor allem Küchen, Miniküchen, Waschmaschinen, Betten in gutem Zustand gebraucht. Es werden Flyer mit den wichtigsten Ansprechpartnern und Telefonnummern in ukrainischer Sprache vorbereitet. Die Bürgerinitiative Menschenskinder hat Spenden für Willkommenspakete für Kinder gesammelt. Sie sollen bei der Anmeldung übergeben werden. Der Verein Interkultur wiederum startet Informationen über Facebook, Hilfe beim Antragsverfahren und vermittelt Seelsorgekontakte. Geprüft werden zudem auch schon die Kapazitäten der Schulen. Ein kleines Zeichen am Rathaus: Am Balkon wehen nun statt der Stadt- eine Ukraine- und eine Deutschland-Flagge.

Meldungen für Möbel nimmt die WGD telefonisch unter 034202/68430 oder per E-Mail an info@wg-delitzsch.de entgegen. Wohnraum kann unter ukraine@delitzsch.de gemeldet werden.

Von Heike Liesaus