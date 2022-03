Delitzsch beschafft Luftfilter – wohin kommen sie?

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch investiert nun in Luftfilter und will verschiedene Räume damit ausstatten. Was steckt genau dahinter?

Abfrage an Delitzscher Schulen

Vergangenen Sommer bereits wurde im Sinne des Corona-Schutzes über den Einsatz von Luftfiltern an nordsächsischen Schulen diskutiert. Die Stadt Delitzsch blieb damals noch zurückhaltend, setzte zunächst auf eine Abfrage, inwiefern überhaupt entsprechende Räumlichkeiten in den Grund- und Oberschulen aber auch in Kitas in Frage kommen und in eine Definition des Umweltbundesamtes fallen. Im städtischen Haushalt waren damals auch keine Investitionsmittel für diese Filter-Anlagen vorgesehen.

Jetzt werden doch Filter angeschafft. Nachdem auch im Freistaat Sachsen die Voraussetzungen für die Förderung von Luftfiltern durch die entsprechende Förderrichtlinie gegeben wurde, sei die Entscheidung dafür erfolgt. Nach der Abfrage im Sommer wurden die möglichen Räume identifiziert. „Im Ergebnis konnten zwölf Räume, in denen eingeschränkte oder fehlende Lüftungsmöglichkeiten gegeben sind, zur Förderung angemeldet werden“, teilt die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage mit. Diese Räume würden nunmehr auch gefördert.

Großteil der Geräte an einer Einrichtung

Besonders der Hort am Rosengarten mit seinen Dach- und Kellerräumen und auch die Diesterweg-Grundschule wird laut Stadtverwaltung von den Geräten profitieren. Jeweils ein weiteres Gerät sind im Hort Loberaue und der Artur-Becker-Oberschule vorgesehen. Für die Beschaffung sind 56 000 Euro, bei 36 000 Euro Förderung, im Haushaltsplan vorgesehen.

Von Christine Jacob