Delitzsch bietet Alternative für den Advent

Delitzsch

Erneut haben die Delitzscher Gastronomen auf Lieferservice umgestellt. Die Urlaub-Meehr-Bar ist zudem mit Weihnachtlichem im Livestream am Start. Nun soll ab am heutigen Freitag und am Sonnabend von 17 bis 21 Uhr das Vorweihnachtsmärktchen eröffnen. Am Freitag wird als Special Guest ein DJ von PointZero Events erwartet. Wer wollte, konnte in vergangenen Tagen Meehr-Bar-Inhaber Jens Müller schon beim Plätzchen-Backen zur Glühweinsaisoneröffnung per Facebook-Übertragung zu erleben.

Fürs Weihnachtsmärktchen wurde ein großer Weihnachtsbaum gesucht, der seinen Platz vor der Bar finden soll. Den sollen die jüngsten Delitzscher mit selbstgebastelten Wünschekugeln schmücken. Die Urlaub-Meehr-Bar bietet sich außerdem als Ziel des vorweihnachtlichen Sonntagsnachmittagsspaziergang mit Glühwein und Kinderpunsch für die Kleinen an. Wer eine Runde drehen will: Am Moorbad soll auch eine Station aufgebaut sein, die angesteuert werden kann.

Von Heike Liesaus