Delitzsch bietet wieder Abendmärkte

Mit kleineren Einschränkungen und neuen Örtlichkeiten startet die Stadtverwaltung Delitzsch in diesem Jahr die zweite Auflage der delitziösen Abendmärkte, die einmal monatlich am Donnerstag locken. Beginn der Reihe von fünf Abendmärkten ist am 28. Mai.

Abstand muss eingehalten werden

Von 16 bis 21 Uhr präsentieren sich etwa 50 regionale Spezialitätenhändler und Direktvermarkter, es gibt vom frischen Brot bis zum Bergkäse jede Menge Leckerbissen. Der Abendmarkt soll eine Gelegenheit zum entspannten Feierabendeinkauf sein. Entgegen der Premiere im vergangenen Jahr spielt sich der Abendmarkt nun nicht nur auf dem Marktplatz ab. Damit die aktuell gültigen Beschränkungen und der Mindestabstand gewährleistet werden können, wird das Veranstaltungsgelände um den Bereich um die Stadtkirche erweitert. Die Stadtverwaltung selbst wird keine Sitzgelegenheiten aufstellen und auch darauf achten, dass Händler keine Sitzmöglichkeiten anbieten. Erlaubt sein werden höchstens Stehtische für eine kurze Verweildauer. Das Konzept ist mit dem Ordnungsamt des Landkreises abgestimmt.

Fünf Termine insgesamt

Aufgrund der aktuellen Lage werden auch keine weit gereisten Anbieter wie die französischen und italienischen Spezialitätenhändler auf dem Markt vertreten sein, die bei Frühlings- und Genussmarkt sowie dem Adventsmarkt so beliebt sind.

Insgesamt lädt die Stadtverwaltung Delitzsch 2020 zu fünf Abendmärkten ein. Die nächsten Termine sind: 25. Juni, 23. Juli, 20. August und 17. September – nach bisherigem Stand jeweils von 16 bis 21 Uhr. Der abendliche Bauernmarkt soll sich speziell an Pendler und Berufstätige richten, die den regulären Delitzscher Wochenmarkt am Dienstag- und Donnerstagvormittag nicht besuchen können.

