Mit der Unterschreitung der 100er-Inzidenzmarke in Nordsachsen sind nun ab Freitag Lockerungen in Sicht. Was bedeutet das für Kinder-, Jugend- und Seniorentreffs in Delitzsch?

Angebote der Jugendarbeit, die von Sozialarbeitern betreut werden, durften auch bisher stattfinden. Deshalb bleibt es im Innenbereich des DRK-Jugendzentrum Yoz im Delitzscher Norden es wie bereits in den vergangenen Wochen war: Mit Abstand und Masken dürfen sich bis zu 20 Jugendliche treffen. „Aber wir wollen jetzt auch den Außenbereich wieder öffnen“, erklärt Yoz-Leiter Olaf Quinque. Denn Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre dürfen wieder auf die Sportplätze. „Da sind wir schon glücklich.“ Es werden dort zwar keine Kurse angeboten, aber das Areal bietet Sportplätze mit Kunstrasen und Tartanbelag für Fußball, Handball, Volleyball, Basketball, Tennis, Skate- und BMX-Parcours. „Wir werden sie trotzdem ermahnen, dass die Sache nicht vorbei ist“, so Quinque. „Allzu große Euphorie ist einfach noch nicht angesagt.“

Das kommt auch im Soziokulturellen Zentrum (SKZ) so rüber. Denn es herrscht nun zwar Regelbetrieb in der Kindertagesstätte, die im Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ am Kosebruchweg untergebracht ist. Aber es gilt immer noch das Betretungsverbot für Außenstehende. Ein zertifizierter Schnelltest, der nicht älter als drei Tage ist, muss vorgewiesen werden. Das SKZ ist sonst auch für alle Generationen da. „In diesem Bereich gelten wir als Freizeiteinrichtung und müssen noch geschlossen bleiben“, so Krappidel.

Es wurde überlegt, Gastronomie draußen anzubieten oder andere Veranstaltungen. Aber es ist nicht klar, wie das entsprechend der Bestimmungen gehandhabt werden könnte. Der Tag der Nachbarschaft am 28. Mai aber soll auf alle Fälle nicht ausfallen. „Wir wollen unseren Freunden und Nachbarn weiter verbunden bleiben“, erklärt die Leiterin. Deshalb sind To-go-Angebote geplant. Das heißt: Kaffee, Kuchen, Bratwurst werden über den Zaun gereicht. Die Kinder werden Hochbeete bepflanzen. Außerdem soll eine Aktion mit bemalten Schmunzelsteinen starten. Die Wege rings um die Beete sollen damit gepflastert werden. Dann können alle besser durch den Garten kommen, wenn der wieder öffnet.

Noch keine Angebote für die Älteren

In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Wallgraben gibt es ebenfalls bedauerndes Kopfschütteln und leider keine Angebote für Besucher, weder für die Älteren noch für die Jüngeren.

Gerade am gestrigen Mittwoch hat das Jugendcafé Quo Vadis unterm Dach des Schalom-Hauses in der Altstadt seine Pforten wieder geöffnet. Ab 14 Uhr durften die Besucher wieder rein. Auch hier waren Abstand, Masken und Händedesinfektion angesagt. Am ersten Tage hatten noch nicht allzu viele vom Angebot mitbekommen. „Wir wollen auch versuchen, uns vorwiegend auf den Außenbereich zu konzentrieren“, erklärt Leiter Jens Rudolph.

