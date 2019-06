Delitzsch

Erinnern an den 17. Juni 1953 in Delitzsch: Gestern legte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) einen Kranz am Gedenkstein vor dem Unteren Bahnhof nieder. Zwei junge Männer starben bei einer Demonstration durch Schüsse der Polizei, weitere wurden verletzt, viele Demonstranten in der Region verhaftet. Es sei ein Tag, der langsam in Vergessenheit gerät, der aber einen großen Einschnitt in der Delitzscher Geschichte darstellt. Manche waren eher aus Neugierde mitgekommen und landeten im Gefängnis. So auch Lilly Zörner. Sie ist in Zschortau als 20-Jährige verhaftet worden. Später wurde sie zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Sie war diesmal bei der Kranzniederlegung dabei.

Demonstrationszug

Wilde erinnerte daran, dass sich vor 66 Jahren am späten Nachmittag vor dem Gebäude ein Demonstrationszug formierte. Vor allem waren es Pendler, die in Bitterfeld-Wolfen arbeiteten, wo die größten Proteste stattfanden. Hier stiegen sie aus der Bahn, hier formierte sich ein Demonstrationszug, der dann bis zum damaligen Volkspolizeikreisamt in der Dübener Straße, dem heutigen Gymnasium, führte. Laut und heftig wurde die Freilassung politischer Gefangener gefordert.

Gewehrfeuer auf Demonstranten

Polizisten feuerten mit Gewehren. Der 20-jährige Maurer Joachim Bauer aus Brodau und der 19-jährige Maschinenschlosser im Bahnwerk, Gerhard Dubielzig, starben. In der Folge gab es gegen weitere 24 Demonstranten politische Schauprozesse.

Von Heike Liesaus