Delitzsch erkundet Weg zur Klima-Neutralität

Die Treibhausgas-Neutralität soll bis 2045 erreicht werden. Bis 2040 gilt das Minderungsziel von mindestens 88 Prozent gegenüber 1990. Das sind die deutschen Klimaziele, die vor einem Monat festgelegt wurden. Wie gehen Energieversorger wie die Stadtwerke Delitzsch (SWD) damit um? Gibt es Ideen, wie der Weg in die Klimaneutralität aussehen könnte? Das Unternehmen investiert jährlich Millionen Euro in die Netze und braucht langfristige Strategien. Allein die Umstellung des innerstädtischen Stromnetzes von 10 auf 20 Kilovolt-Spannung war über zwei Jahrzehnte lang vorbereitet worden. Auch schoben die SWD unter anderem die Bürgerenergiegenossenschaft an, die Photovoltaikanlagen auf Dächern kommunaler Einrichtungen wie Schulen sowie Kindergärten betreibt, Strom für diese Einrichtungen erzeugt sowie ins Netz einspeist.

„Es nimmt an Fahrt auf“, schätzt SWD-Geschäftsführer Robert Greb in Sachen Klimaneutralität. Die sei vor allem über Stromerzeugung aus den erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind zu erreichen. Strom, mit dem dann zum Beispiel auch Elektromobile oder die Wärmepumpen für Heizungen betrieben werden können, die Wärme aus der Umgebungsluft fördern. Kurt Rohrig vom Fraunhofer Institut Energiewirtschaft und Energiesysteme geht zum Beispiel davon aus, dass mehr Wärmenetze nötig werden. Sie sollen die mit Hilfe großer Wärmepumpen gewonnene Energie effizienter verteilen. In Sachen Fernwärmenetz haben die SWD gerade in den vergangenen Jahren gut zugelegt und Hunderte Wohnungen neu angeschlossen. Allerdings wird diese Fernwärme derzeit im Blockheizkraftwerk gewonnen, das mit Erdgas betrieben wird.

Derzeit planen die Stadtwerke Stadtwerke Delitzsch eine große Anlage für Solarthermie. Es geht um eine 15 000 Quadratmeter große Fläche schräg gegenüber dem Firmensitz und damit in der Nähe der Verbraucher im Delitzscher Norden. Insgesamt werden in den Stadtteilen Nord und West rund 3000 Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten versorgt. Natürlich kann mit einer Solarthermie-Anlage nur ein Teil des Bedarfs gedeckt werden. Sie liefert vor allem im Sommer warmes Wasser. Für den Winter muss es weiter andere Lösungen geben.

In den vergangenen Jahren wurden Ausbau und Erneuerung der SWD-Gasnetze vorangebracht, wurden viele Öl-Heizungen, die in den 90er-Jahren eingebaut wurden, umgestellt. Immerhin verbrennt Erdgas umweltfreundlicher als Heizöl. Doch offenbar werden Gasnetz und Heizungen in 25 Jahren schon nicht mehr ins klimaneutrale Bild passen.

Die Delitzscher beziehen derzeit immer weniger Energie aus dem Netz. Weil sie diese selbst erzeugen und sie effektiver nutzen. Einspeisung lohne nicht unbedingt, eher zu speichern, was nicht gleich selbst verbraucht werden kann. Bei steigenden Strompreisen und sinkenden Batteriekosten werde das wirtschaftlich. „Wir beobachten die Entwicklung der Speichermöglichkeiten, wir haben die Fördermöglichkeiten im Blick, wir sind am Thema dran“, erklärt Robert Greb. Es sei einiges im Gespräch, das aber ergebnisoffen.

Für die Umsetzung der großen Strategie werden viele kleine Schritte nötig sein. Fest stehe, dass etwas gemacht werden muss. Und dass es für die Stadtwerke viel zu tun gibt. „Denn der Druck ist da. Ansonsten wird es teuer“, so Greb. Vermieter sollen laut des neuen Gesetzes nun zum Beispiel 50 Prozent der für Gas und Öl anfallenden Co2-Steuer tragen.

Von Heike Liesaus