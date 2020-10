Delitzsch feiert 30 Jahre Einheit

Delitzsch

Nicht selbstverständlich: Die Stadt Delitzsch feierte am Donnerstagabend zusammen mit rund 200 Bürgern auf dem Markt die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands vor 30 Jahren. Einiges hat sich getan seit 1990.

Als Gäste kamen am Donnerstag unter anderem der erste Delitzscher Bürgermeister nach der Wiedervereinigung, Heinz Bieniek, der frühere Landrat Michael Czupalla (beide CDU) und die aktuellen Bürgermeister der Partnerstädte Monheim am Rhein und Friedrichshafen am Bodensee. Für den feierlichen Rahmen sorgten die Delitzscher Unteroffizierschule des Heeres (USH) und das Bundespolizeiorchester aus Berlin.

Wende für die Region

Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) hob in seiner Rede die Bedeutung der politischen Wende für die Region hervor, erinnerte an die Braunkohlebagger und die nahen Chemiefabriken, die das Leben und die Gesundheit beeinflussten. Ebenso das marode Wirtschaftssystem der DDR, das in der Folge eine hohe Zahl an Arbeitslosen in der Stadt hervorbrachte.

Wilde verwies aber auch noch einmal auf die Vorreiterrolle, die Delitzsch im Jahr 1989 einnahm. In der Stadt seien früher als beispielsweise in Leipzig Plakate aufgetaucht und in Richtung deutsche Einheit gedacht worden. „Auch wenn der Glaube daran noch nicht wirklich da war“, sagte Wilde.

Partnerschaft im Wandel

Mehr als 30 Jahre später ist daraus Realität geworden, hat sich unter anderem die gelebte Freundschaft mit den Partnerstädten gefestigt. Mit der anfänglichen Aufbauhilfe für den Osten, bei der Monheim beispielsweise Delitzsch eine Kehrmaschine zur Verfügung stellte, hat die Städtepartnerschaft nichts mehr zu tun. Die Feuerwehr Monheim und Delitzsch stehen zum Beispiel im engen Kontakt auf Augenhöhe, vor wenigen Wochen konnte ein altes Feuerwehrfahrzeug (Baujahr 1964), das Monheim den Delitzschern nach der Wende ebenfalls überließ, zurückgebracht werden. Nächstes Jahr soll es einen europäischen Jugendgipfel in Monheim geben, bei dem das Delitzscher Jugendparlament vertreten sein wird.

Neidvoller Blick aufs Grün

Stefan Köhler, seines Zeichens aktuell Erster Bürgermeister in Friedrichshafen, bescheinigt Delitzsch eine „enorme Entwicklung“, vor allem in den vergangenen zehn Jahren habe Delitzsch einen beeindruckenden Schub gemacht, bedingt auch durch die Strahlkraft Leipzigs. Und ihm falle auf, wie grün die Stadt Delitzsch ist. Eine Einschätzung, die auch Zimmermann teilt. 16 000 Bäume gibt es in Delitzsch, in Monheim seien es nicht halb so viele und auch Friedrichshafen sei nicht so durchgrünt, so Kollege Köhler. In Delitzsch steht nun noch ein Baum mehr. Gemeinsam pflanzten die Bürgermeister am Freitag ein Blauglockenbaum im Rosengarten. Eine Plakette soll noch lange daran erinnern, dass dies zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit geschah.

Von Christine Jacob und Mathias Schönknecht