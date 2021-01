Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Lebens-Energie in Selbstbedienung

Unterm Hashtag „coronaistschondoofgenug“ flattert eine Reihe kleiner Abreiß-Zettelchen am Eingang der Stadtwerke Delitzsch (SWD). „Nimm dir ein Kompliment“ steht darüber.

Komplimente to go der Stadtwerke Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Zur Auswahl zum Behalten oder Verschenken steht da unter anderem „Du bist schön“, „Du bist großartig“, aber auch Mutmacher wie „Das ist nur so eine Phase“ oder „Alles wird gut“. Am Eingang der Stadtwerke fehlten natürlich schon einige der Komplimente. So regt der gelbe Zettel auch an, selbst kreativ zu werden. Denn geschrieben oder gesagt ist ein Kompliment auch in Eigeninitiative schnell. Und so einen Energiespender kann in diesen Zeiten jeder gebrauchen.

Löbnitz realisiert Bauprojekte

In der Gemeinde Löbnitz konnten im vorigen Jahr trotz der Corona-Pandemie mehrere wichtige Bauprojekte realisiert werden. So wurde die Löbnitzer Straße in Reibitz mit samt Gehweg und Straßenbeleuchtung neu ausgebaut. Die Parkplatzanlage des Kinderhauses Schwalbennest in der Schulstraße in Löbnitz wurde erneuert und erweitert. Der Abwasserzweckverband verlegte außerdem die Leitung zur Schmutzwasserentsorgung in der Schulstraße. Seit vorigem Frühjahr laufen umfangreiche Arbeiten am Auslaufbauwerk vom Polder Löbnitz, welche noch bis weit bis in das aktuelle Jahr hinein andauern. Außerdem wird derzeit im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens der Anschlussweg vom Reitstadion zum Campingplatz hergestellt.

Delitziöse Abendmärkte ab Mai geplant

Unter dem Stichwort „delitziös“ soll in diesem Jahr in Delitzsch wieder der Genuss zelebriert werden. Am zweiten Mai-Wochenende soll der Frühlings- und Genussmarkt zu einer kulinarisch-frühlingshaften Entdeckungsreise in die Loberstadt einladen. Mehr als 120 Händler präsentieren sich voraussichtlich auf dem Marktplatz. Auch hinsichtlich anderer Sondermärkte darf man schon jetzt optimistisch sein. Jeweils einmal monatlich von Mai bis September lädt die Stadtverwaltung an einem Donnerstag von 16 bis 21 Uhr zum Feierabend-Frischemarkt. Delitziöse Abendmärkte finden am 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli, 19. August und 16. September statt.

Quartierbüro Delitzsch Nord hilft mit Rat und Tag

Das Delitzscher Quartierbüro im Kosebruchweg 14 ist auch in Lockdown-Zeiten für Beratungen geöffnet. Doch sie erfolgen derzeit zu den üblichen Öffnungszeiten bevorzugt telefonisch. Unter dieser Telefonnummer ist auch weiterhin die Vermittlung von Einkaufshilfen erreichbar. In dringenden Fällen kann auch eine persönliche Beratung im Soziokulturellen Zentrum erfolgen. Dazu ist eine Terminabsprache nötig, um Warteschlangen zu vermeiden.

Öffnungszeiten Quartierbüro Delitzsch Nord: dienstags von 9 bis 12 und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Telefon 0178 2555684.

Große Resonanz für Bibliothek

Große Resonanz gleich zum Jahresstart: Am Mittwoch, dem ersten Öffnungstag im neuen Jahr, verbuchte die Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in Delitzsch gleich großartige Zahlen. Mit 1250 Entleihungen gab es an diesem Mittwoch etwa doppelt so viele wie an einem normalen Öffnungstag, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für die BAL gilt weiterhin aufgrund der Corona-Regeln die kontaktlose Ausleihe und Rückgabe. Alle Informationen dazu gibt es unter www.delitzsch.de/bibliothek

Von lvz