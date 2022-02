Delitzsch gedenkt der in Kusel getöteten Polizisten

Delitzsch

Blaulicht verbindet. Neben der Polizei haben sich am Freitag in Delitzsch auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Ordnungsbehörden der Stadt und des Landkreises zu einer Schweigeminute auf dem Marktplatz begeben, um zwei getöteten Kollegen Ehre zu erweisen. Damit wurde ein Zeichen der Solidarität zwischen der Polizei und den anderen Kräften gesetzt.

Schweigeminute um 10 Uhr

So wurde am Freitag punkt 10 Uhr der beiden in Rheinland-Pfalz im Einsatz ums Leben gekommenen Polizisten gedacht. An der bundesweiten Schweigeminute haben sich auch andere Reviere der Region beteiligt. Der Oberbürgermeister und der Landrat waren am Freitag ebenfalls auf dem Delitzscher Markt, um teilzunehmen. In Bad Düben hatte es Donnerstagabend im Rahmen der Stadtratssitzung eine Schweigeminute gegeben.

Hintergründe zu Kusel

Die Polizeianwärterin und der Polizist, 24 und 29 Jahre alt, wurden in Kusel bei einem Routineeinsatz im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit Kopfschüssen getötet, als sie zwei Wilderer auf frischer Tat ertappten. Zwei 32 und 38 Jahre alte Saarländer sollen am frühen Montagmorgen die Schüsse auf die Polizisten abgegeben haben. Die beiden Tatverdächtigen sitzen wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes und der gewerbsmäßigen Jagdwilderei nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten, dass die Männer mit der Tat ihre Jagdwilderei vertuschen wollten.

Unterdessen hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz auch eine Ermittlungsgruppe gegen Hasskommentare im Internet einrichten müssen. Die Beamten sollen aufklären, wer Beifallsbekundungen für die Täter von Kusel in sozialen Netzwerken abgesetzt hat.

Gewalt nimmt zu

Laut Bundeskriminalamt werden im Schnitt 200 Beamtinnen und Beamte am Tag tätlich angegriffen. In den vergangenen 15 Jahren wurden sechs Polizisten und zwei Polizistinnen bei Einsätzen tödlich verletzt. Seit Jahren ist eine Zunahme von Gewalt gegen Polizeikräfte und andere wie die Feuerwehr zu beobachten.

Von Christine Jacob