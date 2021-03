Delitzsch

Der Termin steht: Am 8. und 9. Mai soll wieder der Frühlings- und Genussmarkt in Delitzsch stattfinden. Die Vorbereitungen laufen. Es solle „im Rahmen der Möglichkeiten eine ansprechende Veranstaltung werden“, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus.

2020 noch Absage

Im vergangenen Jahr musste der beliebte Markt abgesagt werden. Der Markt, der 2016 seine Premiere gefeiert hat und dann schnell in seiner Beliebtheit und Bekanntheit wuchs, lädt zu einer kulinarisch-frühlingshaften Entdeckungsreise in die Loberstadt. In der Regel sind deutlich mehr als 100 gut ausgewählte Spezialitätenhändler, Kunsthandwerker, Manufakturen, Direktvermarkter und Gärtnereien dabei und präsentieren sich auf dem Marktplatz. Wahrscheinlich wird erst im April klar sein, unter welchen konkreten rechtlichen Bedingungen dieser Markt stattfinden kann. Das Konzept ist in Vorbereitung, um ihn entsprechend durchführen zu können. Die Vorbereitungsarbeit ist damit nochmals intensiver geworden.

Räumliche Entzerrung

Fest steht jetzt bereits, dass der Markt räumlich noch etwas ausgedehnt wird, „um die Stände der Händlerinnen und Händler räumlich zu entzerren, und trotzdem an die Qualität der Vorjahre heranzukommen“, wie die Stadtverwaltung erklärt. So soll wahrscheinlich auch die Breite Straße mit einbezogen werden. Auch ein Hygienekonzept werde erstellt.

Dass es funktionieren kann, solche Veranstaltungen unter freiem Himmel durchzuführen, haben im vergangenen Jahr die Abendmärkte gezeigt. Da wurden zum Beispiel Warteschlangen vom Organisator im Blick behalten und umgestellt, um noch größeren Abstand möglich zu machen. Auch bestimmte Standkombinationen wurden vermieden, sodass nicht zu viele gastronomische Angebote gebündelt zum Verweilen einluden, sondern immer wieder Lücken möglich waren. Delitziöse Abendmärkte soll es in diesem Jahr am 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli, 19. August und 16. September jeweils von 16 bis 21 Uhr geben.

Von Christine Jacob