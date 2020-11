Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Montage in luftiger Höhe

Das Trio der Rotorenblätter ist nun auch an der zweiten Vertikal-Windkraft-Anlage auf dem Bäko-Gelände in Krostitz wieder komplett.

Für Reparatur und Optimierungsmaßnahmen wurde im Juni ein Teile der Vertikal-Windkraftanlagen in Krostitz von der Firma STM Montage GmbH aus Lunzenau abgebaut. Nun ist die Anlage wieder zusammengesetzt worden. Quelle: Wolfgang Sens

Für Reparatur und Optimierung wurde im Juni ein Blatt von der Firma STM Montage aus Lunzenau ab- und nun wieder angebaut. Die Anlage auf dem 40 Meter hohen Turm soll bald wieder ebenso wie der benachbarte Zwilling Elektro-Energie für die Kühlaggregate des Bäckereigroßhandels liefern. Die ungewöhnliche Windkraftanlage rotiert seit drei Jahren für die Liefergenossenschaft des Bäckereihandwerks.

Hohes Preisgeld für Delitzsch

Delitzsch hat beim sächsischen City-Wettbewerb „Ab in die Mitte“ einen von zwei zweiten Preisen errungen. 20 000 Euro gehen an die Große Kreisstadt. Delitzsch hatte im Wettstreit mit seinem Projekt „ DELITZSCH LAUSCHEN – Kommen, Hören, Staunen“ Erfolg. Dahinter verbirgt sich eine digitale Besuchertour per App. Ziel ist es, dass die Besucher in Delitzsch selbstgeführte Rundgänge auf ihre eigenen Smartphones oder Tablets herunterladen können. Umgesetzt werden soll diese App voraussichtlich im Jahr 2021.

Integration und Inklusion – Rackwitz sucht Helfer

Die Gemeinde Rackwitz sucht ab sofort in Teilzeit oder Vollzeit drei Integrations-/Inklusionshelfer für die Kindertagesstätte am Märchenweg in Rackwitz. Wie die Verwaltung mitteilt, seien die Stellen zunächst jeweils auf ein Jahr befristet, es bestehen jedoch Verlängerungsmöglichkeiten. Wer sich für diese Stellen interessiert, kann eine Kurzbewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins ab sofort per Mail an: info@gemeinde-rackwitz.de oder per Post an: Gemeindeverwaltung Rackwitz, Personalverwaltung, Hauptstraße 11, 04519 Rackwitz, senden.

Eichenprozessionsspinner – Löbnitz probiert Neues aus

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an Bäumen in Löbnitz ist abgeschlossen, aber die Schilder wurden vorsichtshalber noch nicht entfernt, erläutert Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). Denn die allergieauslösenden Härchen der Tiere fliegen teils immer noch herum. Zudem will die Gemeinde in der nächsten Saison Neues ausprobieren. Vor allem an Bäumen, die nahe am Wasser stehen, dürfen die Raupen nicht mit chemischen Mitteln bekämpft werden. Und das Absaugverfahren allein helfe nicht. Deshalb sollen sogenannte Lockstoffbaumbinden benutzt werden, an denen sich die unbeliebten Falter-Raupen verfangen.

Hoffnung für letzten Flohmarkt in Krensitz

Der Krensitzer Hofflohmarkt, der am Sonnabend, dem 14. November, geplant war, kann aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht stattfinden. Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch, dass in diesem Jahr noch Dinge aus zweiter Hand auf dem Areal an der B 2 neue Nutzer finden können: „Vielleicht erhalten wir die Erlaubnis, den letzten Flohmarkt 2020 am 19. Dezember unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, durchzuführen“, so die Organisatoren. Dann soll wieder alles von Kitsch bis Kunst, von Antik bis Trödel und ein reichhaltiges Angebot an weihnachtlichen Gegenständen dabei sein.

unter Telefon 034295 73792

Gemeinderat Wiedemar tagt am Donnerstag

Eine lange Tagesordnung haben die Gemeinderäte von Wiedemar zur nächsten Sitzung. Unter anderem geht es um die Vereidigung des neuen Bürgermeisters Steve Ganzer ( CDU). Vor allem aber Bauleistungen für den Ersatzneubau der Kita in Wiedemar und die Beratung zum Haushalt stehen auf der Agenda.

Der Gemeinderat tagt am Donnerstag um 19 Uhr in der Turnhalle der Gemeinde Wiedemar im Ortsteil Kyhna, Kyhnaer Hauptstraße 29.

