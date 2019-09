Delitzsch hat die schönste Kleingartenanlage von Nordsachsen

Eilenburg

„ Kleingartenvereine sind Orte des aktiven sozialen Lebens, des Naturschutzes und der Erholung“, sagt Eckhard Rexroth. Als erster Beigeordneter des Landkreises Nordsachsen eröffnete er diefeierliche Auszeichnung der Sieger im Wettbewerb „Nordsachsens schönste Kleingartenanlage“.

Seit 2010 richtet das Landratsamt Nordsachsen den Kreiswettbewerb für Kleingartenvereine aus. Und auch in diesem Jahr waren wieder alle Vereine des Kreisverbandes dazu aufgerufen, sich mit ihrer Anlage um den Titel zu bewerben. Insgesamt 15 Vereine sind diesem Aufruf gefolgt. Am Montagnachmittag waren sie mit zahlreichen anderen Gästen zur Auswertung und Siegerehrung ins Bürgerhaus Eilenburg geladen.

Naherholung und Naturschutz im Kleingarten

Nach einem musikalischen Auftakt durch die Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“ und der offiziellen Begrüßung durch das Landratsamt richtete Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler einige Grußworte an das Publikum. Er betonte das gute Verhältnis der Großen Kreisstadt zu den örtlichen Kleingartenanlagen. Auch zwei Kleingartenvereine aus Eilenburg hatten sich am Wettbewerb beteiligt.

In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Die Kleingartenanlage als Bestandteil im öffentlichen Grün“. Besonders das Verhältnis der Anlagen zu den Kommunen und ihr Wert als öffentliches Naherholungsgebiet sollten dadurch betont werden. Auch Naturschutz ist ein zentrales Thema. Kleingartenanlagen garantieren „Klimaschutz, Naturschutz und Insektenschutz vom Feinsten“, so Volkmar Harzer, der vom Förderverein für die Landesgartenschau in Torgau ebenfalls einige Grußworte sprach.

Besuch von der Jury

Um die schönste Kleingartenanlage zu küren, hatte eine siebenköpfige Jury die Vereine besucht. An mehreren Tagen im Juli wurden alle 15 Gartenanlagen genau inspiziert. Kriterien waren dabei beispielsweise die „Zugänglichkeit der Kleingartenanlage als öffentlicher Bestandteil“, die „Einhaltung rechtlicher Vorschriften“ oder die „Gestaltung und Pflege der Gemeinschaftsanlagen“. Der Jury-Vorsitzende Robert Schübel stellte dem Publikum im Bürgerhaus die einzelnen Anlagen mit Fotos vor. „Wir wurden an den Wettbewerbstagen sehr herzlich in den Kleingärten empfangen“, berichtete er.

Erster Preis geht nach Delitzsch

Als Sieger aus dem Wettbewerb ging schließlich der Verein „ Morgensonne“ aus Delitzsch hervor. Er konnte die Jury mit der Gestaltung seiner Anlage am meisten überzeugen. Neben dem Wanderpokal des Landrates erhielt der Verein eine Geldzuwendung von 800 Euro und einen Mähroboter. Den zweiten Platz belegte der Verein „Heidegrund“ aus Bad Düben. Über den dritten Platz konnte sich der Kleingärtnerverein „Einigkeit“ in Taucha freuen. Doch auch die anderen Vereine gingen nicht leer aus. Sie erhalten Sonderpreise in unterschiedlichsten Kategorien. Dank zahlreicher Sponsoren bekamen die Kleingärtner Sachspenden und Gutscheine, die von regionalen Bau- und Gartenmärkten gesponsert wurden. So wurden alle Kleingartenvereine für ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Denn „ohne Ehrenamt gäbe es keine Kleingärten“, hebt auch Rexroth hervor. Mit dem Wettbewerb soll auch auf die besondere Bedeutung von Kleingartenanlagen aufmerksam gemacht werden. Denn diese stellen nicht nur Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar, sondern sind als grüne Lungen der Stadt und Naherholungsgebiete auch für die hier lebenden Menschen unverzichtbar.

Von Lilly Günthner