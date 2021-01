Delitzsch hat große Bauprojekte auf der Agenda

Delitzsch

Ein neues Jahr hat begonnen. Abseits von Corona stehen große Arbeiten auf der Agenda für die Kommunen. In Delitzsch gibt es viel zu tun, haben Stadtrat und Co. wichtige Aufgaben, die weiter die Zukunftsweichen der Stadt stellen.

Kleine oder große Ausgaben? Das definiert der Haushaltsplan. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Anzeige

Erstmal Fahrplan

Zunächst einmal muss der Fahrplan namens Haushaltsplan konkretisiert werden. Später als sonst, nämlich nicht schon im Dezember vor dem neuen Jahr, steht der Haushaltsplan auf der Agenda des Delitzscher Stadtrats. Es fehlten noch wichtige Orientierungskennziffern vom Land Sachsen. Erste Gespräche zum Haushalt erfolgen voraussichtlich Ende Januar 2021, erste Beratungen in den Gremien im Februar und bei entsprechender Einigung würde eine Beschlussfassung über den Haushalt für das Jahr 2021 frühestens im März stattfinden. Die Haushaltsplanung erfolgt für das eben begonnene Haushaltsjahr 2021 statt wie in den Vorjahren als Doppelhaushalt. Betrachtet wird ein Finanzplanungszeitraum bis 2024.

Das Bad dominiert das Jahr 2021 ebenfalls. Quelle: Wolfgang Sens

Wichtige Bad-Termine

Damit steht eine große Aufgabe fest. Wie in den vergangenen Jahren wird das Thema Bad das politische Geschäft in Delitzsch bestimmen. Dieses Jahr müssen die ersten Schritte für den Neubau und die Sanierung am Standort Elberitzstraße ergriffen werden, damit es auch eine Chance hat wie geplant 2024 fertig zu werden. Die europaweite Ausschreibung der Planung soll bis April/Mai erfolgen, eine Planung mit Entwurf bis November 2021. Dann stünden 2022 Bauantrag und Baugenehmigung, Ausschreibungen und im Herbst der Baubeginn auf der Agenda. Ziel ist die Einhaltung einer Kostengrenze von 18 Millionen Euro. Fertigstellung des Hallenbads könnte im März 2024, Nutzungsbeginn im Freibad ab Mai 2024 sein.

Die Artur-Becker-Oberschule muss saniert werden. Quelle: Thomas Steingen

Schule im Blick

Auch ein nächstes großes Bauprojekt wirft seine Schatten voraus. Vorplanerisch muss sich die Stadt in diesem Jahr mit dem ins Auge gefassten Neubau des Artur-Becker-Areals befassen. Klar ist, dass die Oberschule sanierungsbedürftig ist und die letzte in Delitzsch ist, die noch auf dem alten Stand steht. Dieses Jahr muss aber erst eine Grundlagen- und Bedarfsplanung angeschoben werden, bei der dann auch Fragen wie die künftige Schülerzahl oder die konkreten Anforderungen an die Turnhalle eine Rolle spielen müssen. 2021 bleibt das Projekt aber nach wie vor in seinen Kinderschuhen. Zunächst geht es um das Bad, nach dessen Fertigstellung kann die Schule dran kommen.

Bereits vor fünf Jahren gab es den Rohrbruch in der Kita. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Kleinere Projekte

Konkreter werden 2021 kleinere Projekte wie die Dachsanierung der Kita Landmäuse. Dafür fließen Fördermittel. Die Baumaßnahme muss bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Januar vor bereits fünf Jahren hatte ein Wasserrohrbruch das Dach der Kita stark geschädigt. Der Schaden war zwar repariert worden, doch das Dach muss grundlegend erneuert werden. Auch der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Schenkenberg steht laut Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) auf der Agenda, ebenso die Brücke an der Willi-Keller-Siedlung im Delitzscher Ortsteil Döbernitz sowie die Sanierung des Kosebruchwegs.

Von Christine Jacob