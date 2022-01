Delitzsch hat in Sachsen mit die meisten Sonnenstunden

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch hat es erneut in die Hitliste der sonnenreichsten Städte im Freistaat Sachsen geschafft. Allerdings fiel die Platzierung nicht so gut aus wie früher.

Sachsenweit hat es Delitzsch diesmal mit 1847 Sonnenstunden auf den siebten Platz geschafft. Die Werte werden in einer Wetterstation der MeteoGroup am Delitzscher Tiergarten gemessen, und regelmäßig schafft es Delitzsch damit unter die sonnenreichsten Städte in Sachsen. Geschlagen geben musste sich die Stadt Delitzsch diesmal Städten wie Löbau mit 1935 Sonnenstunden auf Platz eins, Leipzig-Connewitz mit 1932 Stunden auf dem zweiten Platz und Riesa als Drittplatziertem mit 1928 Stunden sowie drei weiteren Kommunen, darunter Torgau (1898 Sonnenstunden).

2020 noch mehr Sonnenstunden

Mit 2152 Stunden Sonne 2020 sah es in Delitzsch noch mehr nach Klärchen satt aus. Doch auch damit ist die Loberstadt in der Rangliste der Meteomedia GmbH vergangenes Jahr nur auf Platz 7 in Sachsen gelandet, die sonnenreichste sächsische Stadt im Jahr 2020 war Riesa, auch der Leipziger Stadtteil Connewitz war damals in den Top 3 vor Hartha. Mit den 1847 Stunden hat die Messstation 2021 am Delitzscher Tiergarten die geringste Sonnenstundenzahl der letzten zehn Jahre für die Loberstadt erfasst. In den drei Jahren zuvor waren es jeweils deutlich mehr als 2000 Stunden.

Lesen Sie auch Warum Delitzsch zur Sonnenseite Sachsens gehört

Was Delitzsch so sonnenreich macht, ist die Lage der Stadt zwischen dem Harz und der Leipziger Tieflandsbucht. Der Durchschnittswert der Sonnenstunden in Delitzsch liegt bei rund 2170. In Europa treten am häufigsten Wetterlagen aus West, Nordwest und Südwest auf. Der Wind bringt feuchte Meeresluft in den Osten. Meistens regnet sich diese feuchte Luft dann schon eher im Harz oder auch dem Leipziger Land ab, über die Loberstadt ziehen Regenwolken meist hinweg. Die Region um Leipzig gilt generell als sonnenscheinbegünstigt. Denn sie ist weit genug von den Bergen entfernt.

Von Christine Jacob