Delitzsch hat viele Straßensanierungen auf dem Plan

Delitzsch

Immer wieder wird Kritik laut, was in Delitzsch und den Ortsteilen seitens der Verwaltung zu wenig getan würde und dass sich angeblich keiner kümmere – um schlechte Straßen, veraltete Leitungen, sanierungsbedürftige Schulen. Ist die Kritik immer berechtigt?

Zumindest verrät der Blick in die Planungsakten, dass sehr viel auf der Agenda steht – in mittel- und langfristigen Planungen, nicht alles ist also sofort umsetzbar und vor allem ist es abhängig von Fördermitteln. So ist in der mittel- und langfristigen Finanzplanung zum Beispiel neben dem Badbau stets auch enthalten, dass die Artur-Becker-Oberschule im Osten der Stadt auf Vordermann gebracht werden muss. Während in den vergangenen Jahren zunächst die Sanierung der ebenso bedürftigen Objekte wie Grundschulen, Kitas, der neue Hort Loberaue und die heutige Erasmus-Schmidt-Schule oder auch so wie aktuell der Schulhof der Diesterweg-Grundschule bearbeitet wurden, ist voraussichtlich ab 2025 auch die Artur-Becker-Schule dran.

Anzeige

Straßen sind großes Thema

Auch die Straßen geraten immer wieder in die Kritik, unter anderem im Schlaglochreport dieser Zeitung. Es gibt einen Instandsetzungsplan, der weit mehr als die bereits vermeldete mittelfristig vorgesehene Deckensanierung der Laueschen Straße beinhaltet. Als mittelfristig notwendig werden dabei unter anderem auch Sanierungsarbeiten im Bereich Elberitzstraße und -platz erachtet, vielleicht schon in den nächsten Jahren und in Zusammenarbeit mit dem Abwasserzweckverband.

Kombimaßnahmen vorgesehen

Auf Prioritätsstufe 2, das heißt unter Projekten, die unter 10 Jahren antragsreif, aber ohne nähere zeitliche Bestimmung sind, rangiert zum Beispiel auch eine Deckensanierung der Breiten Straße, wo es Probleme mit dem Pflaster gibt. Auf Rang 3 und als langfristig (10 bis 15 Jahre) notwendig werden Maßnahmen zum Beispiel in der Elisabethstraße, ein barrierefreier Verbindungsweg zwischen dem Oberen und dem Unteren Bahnhof, oder auch eine Deckensanierung der Eilenburger Chaussee vermerkt. Fast 40 Straßenbauprojekte sind es insgesamt in der mittel- und langfristigen Planung. In Delitzsch gilt dabei, dass es solche Baumaßnahmen an Straßen stets in Abstimmung mit Abwasserzweckverband, Stadt- und Wasserwerken gibt – bei allen Partnern also müssen die Mittel vorhanden sein. Mit kombinierten Baumaßnahmen soll vor allem verhindert werden, dass Straßen wiederholt aufgerissen werden, um Leitungen einzubringen. So ist die Stadt auch bemüht, die Telekom gleich mit ins Boot zu holen.

Demnächst wird der Haushalt für das kommende Jahr beraten und beschlossen. Die Prioritätenliste ist damit wieder in Arbeit, die Aussicht auf Fördermittel sind seit den letzten Aussagen aus Dresden eher vage. Der sogenannte freiwillige Bereich bleibt zudem eine Haushaltsherausforderung. Einrichtungen wie Tiergarten, Bibliothek oder Freibad muss die Stadt nicht als Pflichtaufgabe erfüllen, Delitzsch leistet sich diese Einrichtungen dennoch.

Von Christine Jacob