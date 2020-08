Delitzsch hofft auf Umdenken bei den „Gärten des Grauens“

Delitzsch

Mehr Grau als Grün, jede Menge Kiessteine und dazwischen – im besten Falle noch – nur vereinzelt Pflanzen. Die einen nennen das pflegeleicht, die anderen „Gärten des Grauens“. Auch in Delitzsch sieht man die Schottergärten, nicht zu verwechseln mit echten Steingärten, immer häufiger. Im Rathaus behält man das kritisch im Blick.

Verantwortung der Bürger für Stadtgrün ?

Es sind Bürger wie Christina und Matthias Hanske selbst, die die Zunahme von solchen Schottergärten kritisch sehen. Auf der einen Seite wolle die Stadt mit ihrem Projekt „Zukunft Stadtgrün“ für besseres Klima sorgen, auf der anderen Seite würden von privaten Grundstückseigentümern die Vorgärten „in Größenordnung zugepflastert beziehungsweise zugeschottert“. Und während der Abwasserzweckverband (AZV) in Staukanäle investiert und vor Versiegelungen warnt, würden auf der anderen Seite Privatflächen mit überdimensionalen Pflasterflächen versiegelt. „Hat man die vollgelaufenen Keller der zurückliegenden Jahre schon vergessen? Wo bleibt das Gewissen und die Verantwortung des Einzelnen für ein gutes Wohnklima?“, fragen die Delitzscher.

Rathaus hat Entwicklung im Blick

Im Rathaus schaut man ebenfalls kritisch auf diese Entwicklungen und hat das Problem erkannt. „In der Stadtverwaltung wird die Gestaltung der Vorgärten sehr genau beobachtet“, heißt es auf Anfrage. Die Gründe für derartige Grundstücksgestaltung seien aber mannigfaltig. Nicht selten seien die Eigentümer mittlerweile in einem Alter, in dem sie die Pflege eines grünen Gartens, die ihrer Meinung nach nur mit viel Aufwand betrieben werden kann, nicht mehr leisten können oder wollen. Wieder andere würden ihr Grundstück nur mit großen Rasenflächen gestalten. Hier bedürfe es von vielen Seiten Aufklärung darüber, dass es auch pflegeleichte grüne Gärten gibt.

Lieber gutes Beispiel bringen

„Und wo ist die Kontrolle?“, fragt Familie Hanske auch. Durch eine Satzung könne die Kommune aber nur eingeschränkt Einfluss nehmen, argumentiert das Rathaus. Zunehmend werden nach Möglichkeit in neuen Bebauungsplänen Festsetzungen aufgenommen, die lediglich noch eine Gestaltung von Teilflächen mit Schotter oder anderem Gesteinsmaterial in einer geplanten Vorgartenzone zulassen. Am Ende aber kann nur der Gesetzgeber derartige Verordnungen erlassen beziehungsweise durch Änderungen festlegen, dass in Bebauungsplänen die maximal versiegelte Fläche auf einem Grundstück definiert wird. Er würde damit in das Eigentümerrecht eingreifen.

Man könne nur mit gutem Beispiel vorangehen und durch Kommunikation ein Umdenken erreichen, lautet die Devise im Rathaus. Letztendlich sei jeder selbst für das Kleinklima vor der eigenen Haustür und nicht zuletzt die Regenwassergebühr verantwortlich. Der AZV hat kürzlich im Technischen Ausschuss sein Überflutungskonzept im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vorgestellt. Diese Informationen werden kurzfristig in zusammengefasster Form veröffentlicht, teilt die Stadtverwaltung mit. Denn sehr deutlich wurde dabei, dass jeder einzelne seinen Beitrag gegen Überflutungen leisten muss.

Negativtrend Schottergarten In Schottergärten werden Wiesen, Rasen und Beete durch Schotter und Kies ersetzt, und der Boden mit Folien ausgelegt. Zu Wildwuchs und Unkraut kommt es dadurch nur sehr selten. Nicht nur unter ästhetischen Aspekten wird die Versiegelung der natürlichen Böden kritisch gesehen. „Anders als in Steingärten nach alpinem Vorbild, die, wenn sie fachgerecht angelegt werden, vielen Insekten Nahrung bieten, sind viele Schottergärten nur spärlich oder gar nicht bepflanzt“, warnt der Nabu. Schotter hat sehr viele ökologische Nachteile. Insekten und Vögeln finden wenig bis keine Nahrung. Im Sommer knallt die Sonne auf die Steine und heizt sie auf, die spärliche Bepflanzung wird nahezu gegrillt. Die Luft wird nicht durch Pflanzen abgekühlt, sondern auch in der Nacht durch die Steine erwärmt. Durch die fehlenden Blätter können feine Staubpartikel nicht mehr aus der Luft gefiltert werden, Staub und Stickstoffdioxid reichern sich an. Bei starkem Regen steht das Wasser im Schotterbeet, weil es durch den verdichteten Boden nicht abfließen kann.

