Delitzsch immer öfter zugemüllt

Delitzsch

Montagmorgen kurz nach sieben. Zügig rollt der Transporter vom Hof der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD). Es gibt viel zu tun. Wie jeden Tag, vor allem nach dem Wochenende, ist jede Menge Müll aufzusammeln.

Die „Meile“ ist besonders betroffen

„Jetzt nimmt es langsam ab, im Sommer ist es natürlich immer noch mehr“, sagt Jana Völz als sie gerade eine völlig zerlaufene Eistüte von einer Bank am Markt kratzt – der Mülleimer hängt gleich an der nächsten Bank, der Weg war dem Eisverächter wohl zu weit. Mit zwei Kollegen ist Jana Völz jeden Tag als Team fürs Unrat sammeln auf Gehwegen und aus Rabatten unterwegs, zudem gibt es ein weiteres Team und eines, das die Mülleimer leert. Zuständig sind Jana Völz und ihre Kollegen im Grunde für die Grünpflege. Die Vormittage gehen meist fürs Müllpicken ins Land. „Die Meile“ nennen die Kollegen die Innenstadttour vom Markt über Breite Straße, Roßplatz, Eilenburger Straße, das Areal um den Marienfriedhof und rund um den Bahnhof. „Man sieht schon, ob am Wochenende wieder Party angesagt war“, erzählt Diana Berek als sie Kronkorken vom Weg pickt. Mülleimer sind in der Innenstadt ausreichend vorhanden. Doch entweder sind sie randvoll oder werden ignoriert. Der Müll landet zum Beispiel im Wallgraben selbst, am Ufer oder in den Grünflächen, wo er dann von Diana Berek und ihren Kollegen herausgepickt wird. Mehrere Kartonverpackungen von Bier-Sixpacks wandern in den großen blauen Sack, dazu Pizzakartons, die Verpackungen vom Essen großer Imbissketten, diverse Flaschen, eine Senfdose, leere Plastetüten, Taschentücher, ein Glas Babynahrung, eine Stulle, welche ein Schulkind scheinbar verschmäht hat ...

So wie hier im Stadtpark werden die öffentlichen Mülleimer oft zweckentfremdet als Mülltonnen für Hausmüll Quelle: Christine Jacob

Die Mülleimer selbst sind oft mit Hausmüll vollgestopft, der nicht in diese öffentlichen Behälter gehört. Das scheint niemanden zu interessieren, täglich holt die SGD Hausmüll aus den öffentlichen Kübeln. Sofern diese nicht gerade mal wieder abmontiert werden müssen. Immer wieder kommt es zu Vandalismus an den Papierkörben, werden sie zertreten, zerbeult oder angekokelt. All diese Probleme sind in der Stadt bekannt, jedoch sind sie schwer einzudämmen. Gegen illegale Müllentsorgung versucht die Verwaltung unter anderem mit dem Bürgerbüro vorzugehen, das täglich auf Streife ist.

Zur Galerie Die SGD muss ständig in der Innenstadt von Delitzsch Müll sammeln, der einfach achtlos auf die Straße oder in die Grünflächen geworfen wird. Auch die Mülleimer werden oft zweckentfremdet – Hausmüll gehört dort nicht hinein.

Ob nun Wallgraben, Marienfriedhof, das Schulze-Delitzsch-Denkmal oder die Straßenzüge: Am häufigsten müssen Diana Berek und die Kollegen auf der Meile Flaschen, Bonbonpapier, Taschentücher und Zigarettenschachteln auflesen, immer wieder finden sie aber auch die Spuren von Drogenkonsum. Akut ist es mit dem Müll und den Drogen vor allem am Unteren Bahnhof, der deshalb immer wieder in die Diskussion gerät. In den Grünanlagen müssen sie zudem ständig auf die Tretminen von Hundekot achten, menschliche Hinterlassenschaften sind ebenfalls immer wieder dabei – auch an diesem Montagmorgen wieder. „Manchmal schüttelt es einen schon in unserem Job“, sagt Diana Berek. Ein Danke bekommen sie und ihre Kollegen meist nur noch von älteren Leuten zu hören, jüngere verfolgen eher die Ansicht, dass die SGD-Mitarbeiter ja arbeitslos wären ohne den ganzen Müll. Das ist falsch. Es gibt genug anderes für sie zu tun.

Von Christine Jacob