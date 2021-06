Delitzsch investiert halbe Million Euro in den Diesterweg-Schulhof

Delitzsch

Im Ranking der schönsten Schulhöfe in Delitzsch dürften die Außenanlagen an der Diesterweg-Grundschule nun einen der Spitzenplätze innehaben. Sie wurden für immerhin eine halbe Million Euro neu gestaltet. Allerdings verschwand viel im Erdreich. Am Mittwochnachmittag war offizielle Übergabe. Aber der Praxistest ist schon längst im Gang.

„Die Kletterspinne ist das Beste“, erklärte der achtjährige Finn, einer der 220 Schüler und Schülerinnen. Das Areal wird nicht allein in den Pausen, sondern auch vom Hort genutzt, der im Dachgeschoss der Schule untergebracht ist. Finn mag außerdem, dass es nun glatte Wege gibt. Denn darauf fahren die verschiedenen Spielfahrzeuge, mit denen der Hort ausgestattet ist, viel besser. „Das waren früher huckelige Steine“, beschreibt sein Altersgenosse Otto die Änderungen. Fußball spielen die beiden ebenfalls sehr gern. Der Platz dafür war aber schon vorher da.

Die Hauptarbeiten am umgestalteten Areal, endeten bereits im Herbst. Restarbeiten zogen sich ins Frühjahr, dazu kamen pandemie-bedingte Einschränkungen. Nun aber konnten endlich auch Schul- und Hortvertretungen, Baufirmen und Ausschussmitglieder des Stadtrates für eine kleine Übergabe des großen Projekts aufs Gelände in der August-Bebel-Straße geladen werden.

Die Anschaffung der Kletterspinne bezahlte der Schulförderverein, die Montage die Stadt. In die sonstige Umgestaltung wurden 544 000 Euro investiert. 150 000 Euro brachte die Stadt als Eigenmittel auf, rund 394 000 Euro Fördermittel kamen aus dem Sächsischen Investitionskraft-Stärkungs-Gesetz. Geld für drei der neuen Linden und für die Pflege in beim Anwachsen wurden beim Sächsischen Mitmach-Fonds gewonnen.

Investitionen gegen Überschwemmung

„Man sieht dem Gelände die Investitionen auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich an“, erläuterte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Denn im Nordareal kam eine sogenannte Rigole in den Untergrund. Das ist ein 200 Kubikmeter großer Pufferspeicher für Regenwasser. Das soll bei starken Niederschlägen nicht ungebremst in die öffentliche Kanalisation strömen.

Außerdem wurde früher immer mal der Schulhof bei Regengüssen unter Wasser gesetzt. „Wir als Eltern finden es schon sehr gut, dass es jetzt so ordentlich aussieht. Schön ist aber auch, dass auch das alte Klettergerüst noch geblieben ist“, bestätigte Stephanie Olbricht, eine der Mütter aus dem Elternbeirat. Ines Bösel, die Vorsitzende des Fördervereins, freute sich über die Würdigung der Kletterspinne. Nun ist schon das nächste Schulhofprojekt im Blick: Es soll noch eine Nestschaukel her.

Neue Bänke und Bäume

Neue Bänke sind aufgestellt, Fallschutz ist eingebracht, Feuerwehrzufahrten und Rettungswege können nun auch schwere Fahrzeuge verkraften, der Pausenhof ist entsiegelt, acht Bäume sind gepflanzt. Ohnehin macht der alte Baumbestand die besondere Atmosphäre aus. Nur ein Baum wurde aus Sicherheitsgründen gefällt.

