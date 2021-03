Delitzsch kann eigenes Bad-Personal ausbilden

Delitzsch

Diese Ausschreibung war erfolgreich und die Zukunft des Schwimmens in Delitzsch sieht wieder ein Stück rosiger aus. Bis Ende Februar konnten sich Interessenten für einen Ausbildungsplatz zur beziehungsweise zum Fachangestellten für Bäderbetrieb in Delitzsch melden. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind dazu acht Bewerbungen eingegangen.

Gegen Personalsorgen

Aus diesen acht Bewerbungen kann nun ausgewählt werden. Erstmals wird die Stadt Delitzsch damit selbst Personal für das Bad ausbilden. Ein wichtiger Fingerzeig, denn Personalsorgen hatten zuletzt im Freibad für Einschränkungen des Betriebs gesorgt. So mussten in den vergangenen Jahres des Betriebs im Elberitzbad die Öffnungszeiten eingeschränkt werden, weil nicht ausreichend Personal vorhanden war – tägliche Badezeiten waren mangels Personal nicht mehr möglich. Fachangestellte für Bäderbetriebe haben viele Aufgaben: Sie sorgen für die Sicherheit, überwachen die technischen Anlagen sowie die Wasserqualität, führen Reinigungsarbeiten durch, kümmern sich um Grünanlagen, bieten Schwimmunterricht an.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Duale Ausbildung

Die Ausbildung wird im September beginnen, sie ist dual und dauert drei Jahre. Damit wird man rechtzeitig fertig, um mit dem neuen Bad am alten Standort ins Berufsleben zu starten. Derzeit geht die Stadt von einer Inbetriebnahme des Hallen- und Freibades am Standort Elberitzstraße im Jahr 2024 aus – demnächst stehen erste Vergaben für den Bau an. Dass das Bad erst noch um- beziehungsweise überhaupt gebaut wird, kann besonderer Reiz solch einer Ausbildung sein. Es bedeutet aber auch, dass nicht alles am Standort möglich ist. „Für den praktischen Teil wird die Stadt Delitzsch eine Kooperationsvereinbarung mit einem Bad in der Region abschließen“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Technische Angelegenheiten aber zum Beispiel kann der oder die Azubi auch in Delitzsch lernen, da das Lehrschwimmbecken auf dem Gelände der Artur-Becker-Schule ja noch in Betrieb ist.

Von Christine Jacob