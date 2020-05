Delitzsch klickt bei Instagram

Delitzsch

Instagram ist auch in Delitzsch für manche längst mehr als ein soziales Netzwerk zum Vertreiben der Langeweile. Die Fans bei Laune zu halten, ist mitunter ein Hobby oder gar ein Job, der einiges an Zeit verlangt.

Reichweite für Appelle nutzen

Knapp 220 000 Follower und damit derzeit sogar noch mehr als der neue Superstar Ramon Roselly, der seit DSDS auch bei Instagram aktiv und bislang für etwa 135 000 Follower von Interesse ist, hat die Delitzscherin Jana Sobotta für ihr Instagramprofil jana_collien. Ihre Popularität hat sie in den letzten Wochen für Appelle zum Daheimbleiben und zur Nachbarschaftshilfe genutzt. Nicht nur jetzt ist Nachbarschaftshilfe für sie Ehrensache, doch gerade in diesen Zeiten wurden ihre Einkäufe für die Senioren in ihrem Wohnumfeld besonders wichtig.

Immerhin rund 1300 Follower begeistert die Delitzscherin Maria Rauch mit ihrem Profil marias_cake_n_bake. Die Hobbybäckerin postet regelmäßig traumhafte Kreationen. Ebenfalls einem Trendthema widmet sich Marcel Mattheis mit mattheis_gartenlaune, wo bisher etwa 500 Fans – Tendenz steigend – verfolgen, wie der Delitzscher einen 1000 Quadratmeter großen Garten alleine bewirtschaftet und seinen Erfahrungsschatz weitergibt.

Auch die Stadtverwaltung Delitzsch ist bei Instagram vertreten – etwa 1500 Menschen folgen stadt_delitzsch. Es gibt jede Menge schöne Fotos der Stadt, in Zeiten von Corona auch den einen oder anderen Motivationspost. Und die Öffentlichkeitsarbeit will den eigenen Hashtag #delitziös groß machen. Ein Hashtag, zusammengesetzt aus dem englischen hash für das Schriftzeichen „#“ und tag für Markierung, dient dazu, Nachrichten in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen.

Darüber hinaus sind natürlich auch zahlreiche Delitzscher Unternehmen, Vereine und Einrichtungen wie die Theaterakademie im Netzwerk Instagram zu finden.

Von Christine Jacob