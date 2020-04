Delitzsch leuchtet energiesparender

Delitzsch

Schöneres Leuchten in der Delitzscher Altstadt: Vergangene Woche schraubte Dietmar Sack von den Stadtwerken (SWD) in der Hallesche Straße LED-Leuchtmittel an die Laternen. Anschließend wurden auch noch die Lampen rund um die Stadtkirche ausgetauscht.

Neue Technik in alter Fassung

Seit vier Jahren wird in Delitzsch nach und nach auf die modernen und energiesparenden LED-Lampen umgerüstet. Bei den Aktionen in der Halleschen Straße und an der Kirche wurden die vorhandenen Lampen mit sogenannten Retrofit-LED ausgestattet. Das heißt: Diese Leuchtmittel haben die herkömmlichen Fassungen. Dort, wo eine Straßen-Beleuchtung völlig neu gebaut wird, kommen generell nur noch komplette LED-Lampen zum Einsatz.

4000 Leuchten im Bestand

Insgesamt hat die Stadt Delitzsch mehr als 4000 Leuchten im Bestand. 9,3 Prozent davon sind jetzt LED-Komplettleuchten. 18 Prozent haben die Retrofit-Ausstattung, informiert SWD-Geschäftsführer Robert Greb.

Einsparungen

Zum größten Teil aber, zu 69 Prozent, stehen noch Lampen an Straßen und Plätzen, die mit Natriumdampf-Leuchten ausgestattet sind. Doch bei allen wird zwischen 22.30 bis 5 Uhr die Leistung reduziert. Sie strahlen dann nur noch mit 80 Prozent. Die neuen Komplett-LED-Leuchten werden in dieser Zeit sogar auf 50 Prozent ihrer Leistung gesteuert. Wo die Retrofit-Leuchtmittel verwendet werden, ist das Dimmen nicht möglich. „Aber dort ist ebenfalls eine Einsparung von 50 bis 70 Prozent zu verzeichnen“, erklärt Robert Greb.

Leuchtstoffröhren vor dem Aus

Eine Verpflichtung zur Umrüstung bestehe jedoch nur bei den sogenannten T8-Leuchtstoffröhren. Diese dürfen aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs bald nicht mehr verkauft werden. Diese Art der Beleuchtung macht gegenwärtig aber nur drei Prozent im Delitzscher Gesamtbestand aus. Vorwiegend sind die Leuchtstoffröhren in den Tunneln im Einsatz. An den Fahrradständern und im Buswartebereich am Unteren Bahnhof wurden sie bereits ausgetauscht.

Von Heike Liesaus