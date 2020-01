Delitzsch muss Friedhofsgebühren teils erhöhen

Delitzsch

Es ist kein willkommener Schritt. Die Stadt Delitzsch muss an den Friedhofsgebühren feilen. In den vergangenen Monaten wurde hart daran gearbeitet. Da die Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe zuletzt 2011 kalkuliert worden waren, war nun eine Neukalkulation erforderlich, bei der das Gebührenaufkommen auch nach betriebswirtschaftlichen Aspekten betrachtet wird. Das heißt für die Bürger: Die Gebühren für den Friedhof Delitzsch und die Friedhöfe Selben und Döbernitz werden steigen müssen, um Kostendeckung zu erreichen.

Stadtrat Delitzsch hat das letzte Wort

Stadtrat beginnt später Die erste Sitzung des Stadtrates Delitzsch 2020 findet am Donnerstag um 17.30 Uhr im Rathaussaal statt. Seit diesem Jahr beginnt er damit 30 Minuten später, um noch mehr Bürgern die Möglichkeit des Besuchs zu geben. Um 18.30 Uhr wird die Sitzung für die Bürgerfragestunde unterbrochen. Neben den Friedhofsgebühren geht es um die Sanierung des Schulhofs der Diesterweg-Grundschule und Grundstücksverkäufe sowie einen Antrag der SPD zur Wallgrabensanierung.

Das letzte Wort wird am Donnerstagabend der Stadtrat haben und die Änderungen der Satzung diskutieren. Stimmen die Stadträte den Vorlagen zu, würden sich zum Beispiel die Nutzungszeiten bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten von jetzt 35 auf 25 Jahre verringern, eine Verlängerung ist aber möglich. Auf der anderen Seite stehen höhere Kosten. Eine Auswahl für den Friedhof in der Dübener Straße: Ein Urnenwahlgrab, welches jetzt nach aktueller Satzung noch eine Gebühr von 263 Euro hat, würde sich bei einer neuen Gebühr von 899 Euro einpendeln. Das einstellige Wahlgrab für Erwachsene hat jetzt noch eine Gebühr von 379 Euro, dann würden 1044 Euro gelten. Das zweistellige Wahlgrab würde sich von 2500 Euro auf 2968 Euro verteuern. Das einstellige Wiesengrab als Erdbestattung dagegen würde von aktuell 3500 Euro auf 1246 Euro in der Gebühr sinken. Auch die Gebühren für den Grabaushub sinken teilweise sehr deutlich – bei Erdbestattungen zum Beispiel von 822 Euro auf 411 Euro, beim Kindergrab von 412 auf 205 Euro. Beim Urnengrab dagegen geht es von 29 auf 132 Euro hoch. Die Nutzung der Trauerhalle wäre künftig mit 93 Euro statt jetzt 80 Euro zu zahlen. Die genaue Satzung würde – Zustimmung des Stadtrates zu den Vorlagen am Donnerstagabend vorausgesetzt – dann in Amtsblatt, Aushängen und auf der Homepage der Stadt bekannt gemacht.

Defizit in der Vergangenheit

Hintergrund der Änderungen ist, dass die Nachkalkulation der Friedhofsanlagen ein deutliches Minus in den letzten Jahren ergeben hat. Die laufenden Kosten für die Friedhofsunterhaltung und die -verwaltung steigen, auch von den Investitionen ins Wegenetz über die Abstellflächen bis zu den Deponiekosten steigen die sonstigen Kosten – Kosten, die zu gleichen Teilen auf die Nutzer verteilt werden sollen. Zudem reagiert die Stadt auf den bundesweiten Trend hin zu mehr Urnenbestattungen, diese bleiben auch trotz der steigenden Gebühren die kostengünstigste Bestattungsform.

Delitzsch nicht allein

Delitzsch ist dabei auch nicht die einzige Kommune, die an der Gebührenschraube drehen muss. Auch in Kirchgemeinden um Delitzsch wurden die Gebühren bereits angehoben, so unter anderem im Kirchspiel Zschortau. Trotz der Gebührensteigerungen wird der nicht durch die Gebühren zu deckende städtische Anteil bei mindestens 75 000 Euro pro Jahr liegen.

Von Christine Jacob