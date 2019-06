Delitzsch

Die Stadt Delitzsch kann wie so viele Kommunen nichts oder kaum etwas ohne Fördermittel ausrichten. Und da diese für diverse Projekte nicht oder noch nicht bewilligt worden sind, müssen diese Projekte nun warten und die geplanten Eigenmittel als Deckungsquellen für anderes herhalten.

Delitzsch muss Prioritäten setzen

Die Chance auf ein besser ausgestattetes Logistikfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Selben/Zschepen macht eine höhere Ausgabe als im Haushalt geplant notwendig. Da der Feuerwehrübungsplatz in den Jahren 2019/20 nicht errichtet werden kann, wird von dort Geld genommen. Inzwischen ist der Förderbescheid für die Straßensanierung der Alten Dorfstraße im Ortsteil Spröda eingetroffen. Die Begleitmaßnahme „Erneuerung der Straßenbeleuchtung“ ist nicht förderfähig und schlägt mit 131 000 Euro zu Buche. Deckungsquelle ist nun die Sanierung des Kosebruchwegs, die 2019 nicht umgesetzt werden kann. Dort gibt es zumindest eine ordentliche Schotterdecke für den Wendehammer und der Kosebruchweg ist notdürftig hergerichtet. Anwohner und Schulbesucher werden im Zuge der Parkplatzfreigabe auch darauf hingewiesen, dass der Schotterplatz vor der Turnhalle als Feuerwehraufstellfläche und Zufahrt in den hinteren Bereich des Kosebruchweges dient. Das heißt: Parken ist dort nicht gestattet. Zu beachten ist auch, dass die Straße ebenfalls die Zuwegung für Rettungskräfte in Richtung Kita Bummi ist. Der Parkplatz an der Erasmus-Schmidt-Schule ist neu gestaltet worden.

Jene Projekte, die nun erstmal als Deckungsquelle für anderes dienen, sind aber nicht vergessen. Die Stadtverwaltung habe sie weiterhin im Blick und werde sie angehen, sobald dafür Fördermittel bereitgestellt werden, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

