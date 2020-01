Delitzsch pflegt seine Patenschaften

Delitzsch

2020. Es ist das Jahr der Deutschen Einheit, die am 3. Oktober gefeiert wird. Dies könnte ein besonderes Datum für Delitzsch und die Partnerstädte werden.

Regelmäßiger Austausch

Es könnte dieses Jahr eine entsprechende Feierlichkeit geben, Einladungen ergingen dann an alle Partnerstädte, heißt es aus dem Delitzscher Rathaus. Ansonsten sind in diesem Jahr noch keine konkreten Besuche beziehungsweise Gegenbesuche geplant. Einige davon haben in den vergangenen Jahren stattgefunden. Austausch gibt es aber ausreichend. Vor allem virtueller Natur wird sich zwischen den Partnerstädten ausgetauscht. Zur Partnerstadt Monheim sei der telefonische Kontakt am intensivsten, berichtet die Delitzscher Stadtsprecherin Nadine Fuchs. Da falle dann auch regelmäßig auf, dass in der westdeutschen Kommune zwischen Düsseldorf und Köln andere Dimensionen gelten würden. Monheim ist eine multikulturelle Stadt mit 40 000 Einwohnern. „Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen ist die Stadt regelrecht aufgeblüht – unter anderem müssen Eltern hier keine Kita-Gebühren mehr zahlen und es sind viele neue städtische Gebäude entstanden beziehungsweise saniert worden“, schildert die Stadt Delitzsch auf ihrer Homepage.

Delitzsch hat mehrere Partner

Zudem unterhält Delitzsch seit 1990 auch eine Städtepartnerschaft mit Friedrichshafen am Bodensee. Mit dem polnischen Ostrów Wielkopolski besitzt Delitzsch seit 2000 eine osteuropäische Städtepartnerschaft. Und eine weitere Verbindung pflegt Delitzsch: Seit 1994 besteht mit der örtlichen Bundeswehrausbildungsstätte für Feldwebel, der Unteroffizierschule des Heeres (USH), eine Patenschaft. Die Ausbildung dort durchlaufen rund 7000 Soldaten im Jahr.

Von cj