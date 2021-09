Delitzsch plant ersten Wirtschaftspitch

Delitzsch

Acht Firmen und jeweils drei Minuten Zeit. Die Stadt Delitzsch plant für ihren diesjährigen Unternehmensabend ein neues Format. Der „Wirtschaftspitch“ soll es am 21. September im Hotel Zum Weißen Ross acht Unternehmen ermöglichen, innerhalb von jeweils drei Minuten über ihre aktuellen Projekte und Herausforderungen zu berichten und konkrete Personal- und Kooperationsbedarfe aufzuzeigen. Ab 18 Uhr soll der Unternehmensabend den Delitzscher Firmen zudem Gelegenheit geben, um sich bei Schülern und deren Eltern, bei Nachwuchs- und Fachkräften sowie Unternehmen vorzustellen.

OBM: Delitzscher Unternehmen haben Personalprobleme

„Bei diesem Veranstaltungsformat kommen die Geschäftsleitungen persönlich zu Wort, indem sie sich beziehungsweise ihre Unternehmen vor allen Gästen kurz und präzise vorstellen“, erklärt Delitzschs Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz. Wie Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) berichtet, haben aktuell zahlreiche Unternehmen in der Region „erhebliche Personalprobleme“ und seien auf der Suche nach neuen Arbeitskräften.

Der Abend ist laut Stadtverwaltung Teil der Aktionswoche rund um die Themen Berufs- und Studienorientierung, Ausbildung und Fachkräftesicherung „Zukunftstage Nordsachsen“, die am 16. September beginnt. In diesem Rahmen findet auch die 14. Delitzscher Ausbildungsmesse statt, dieses Jahr am 25. September. Über 100 Unternehmen und Hochschulen werden im Beruflichen Schulzentrum Delitzsch (BSZ) zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr zu ihren Ausbildung- und Studiumsmöglichkeiten informieren.

Nur begrenzte Plätze für Wirtschaftspitch

Weitere Aussteller beraten unter anderem zu „Grünen Berufen“, Freiwilligendiensten, Möglichkeiten nach der Schule im Ausland und Mobilität. Außerdem sorgen Akteure für ein perfektes Bewerbungsstyling. Auf dem Außengelände des BSZ werden Firmen zum Mitmachen und Ausprobieren einladen.

Die Teilnahme für den Wirtschaftspitch der Stadt Delitzsch ist kostenfrei, allerdings sind die Plätze für Unternehmen und Gäste begrenzt. Die Stadt bittet daher bis zum 15. September um Anmeldung per E-Mail an: wirtschaftsfoerderung@delitzsch.de

Von Mathias Schönknecht