Delitzsch

Eine Marktplatzumgestaltung in kleinen Schritten hatte die Stadtverwaltung Delitzsch ins Auge gefasst, nachdem sie 2017 mit Ideen wie einem Spielplatz vor dem Rathaus voller Elan in den Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ gegangen war. Unter anderem gab es einen Sonderpreis, eine Beratung in Höhe von 5000 Euro, einbrachte. Es sind aber höchstens Tippelschritte in Schubladen, die baulich passieren.

Rathaus Delitzsch prüft

So war einst unter anderem angedacht worden, die Umrandungen der Pflanzringe für die großen Bäume möglichst abzuflachen. Immerhin stellen sie Stolperfallen dar und sind auch regelmäßig zu Veranstaltungen wie dem Stadtfest als solche in der Kritik. „Noch ist da keine Entscheidung getroffen“, sagt nun der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), denn auch so eine Entfernung oder Abflachung koste natürlich Geld und es gebe wichtigere Projekte in der Stadt. Man befinde sich nach wie vor im „Prüfszenario“, ob die Borde wegkommen und was dann gestalterisch sinnvoll ist. Dabei müsse auch bedacht werden, dass die Umrandungen einen Schutz der Wurzelbereiche darstellen und verhindern, dass Autos über die Wurzelbereiche fahren und so die Bäume schädigen. Ebenso beschäftige momentan die Frage, was mit dem Wasserspiel passiert. Das eisenhaltige Wasser hat einen großen Rostfleck zur Folge. Auch da müsse man sich Gedanken machen, was gestalterisch zur Abmilderung getan werden kann, ob das Wasserspiel zum Beispiel verschwindet.

Veranstaltungen laufen

Was dagegen bereits läuft sind die Veranstaltungen, die sich die Stadtverwaltung zur Belebung des Marktes vorgenommen hatte. Im Mai feierten die Abendmärkte Premiere. 2019 finden in den Sommermonaten insgesamt fünf „delitziöse“ Abendmärkte statt. Die noch ausstehenden Termine sind am 22. August und am 19. September jeweils von 16 bis 21 Uhr.

Von Christine Jacob