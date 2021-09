Die Duschkabinen, Toiletten und Waschbecken der Grundschule am Diesterweg waren zuletzt wegen Überalterung in Kritik geraten. Nun will die Stadt Delitzsch die Sanitäranlagen komplett umgestalten.

Die Duschkabinen, Toiletten und Waschbecken der Grundschule am Diesterweg, hier der Schulhof an der Rückseite des Gebäudes, waren zuletzt wegen Überalterung in Kritik geraten. Nun will die Stadt Delitzsch die Sanitäranlagen komplett umgestalten. Quelle: Christine Jacob