Delitzsch

Weniger Parkplätze stehen ab sofort in der Ritterstraße Delitzsch zur Verfügung. Dort gilt nun ein halbseitiges Parkverbot und die Parkplätze im Abschnitt zwischen Milchgasse und Hallescher Straße fallen weg.

Delitzsch reagiert

Hintergrund dabei ist, dass es die Stadtverwaltung Feuerwehr und Rettungsdienst leichter machen will. Wiederholt sei es in diesem Bereich dazu gekommen, dass die Restdurchfahrtsbreite von 3,05 Metern nicht eingehalten wurde, berichtet Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Das macht es zum Beispiel schwierig, mit den Löschfahrzeugen der Feuerwehr zügig und ungehindert durch die Straße zu fahren. Vor allem in dem Bereich zwischen Milchgasse und der Halleschen Straße war es immer wieder zu Verstößen gekommen.

Aufklärungsarbeit der Feuerwehr

Nicht nur in der engen Altstadt wird die Feuerwehr immer wieder durch Parkverstöße und zu enge Wege behindert. Seit einiger Zeit klären die Ehrenamtlichen mit einer Flyer-Aktion darüber auf. Die Infoschreiben werden Falschparkern unter die Windschutzscheibe geklemmt.

Von Christine Jacob