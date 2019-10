Delitzsch setzt Schilder gegen das Entenfüttern

Delitzsch

Herbstlaub ist nach wie vor nicht das einzige, das im Wallgraben Delitzsch landet. Noch immer werden fleißig die Enten gefüttert, dabei hat dies die Stadt bereits vor einigen Wochen untersagt. Als durchschlagender Erfolg kann das nicht gewertet werden.

Ein paar Schilder sind geplant

Nun verweist Stadtoberhaupt Manfred Wilde (parteilos) darauf, dass die Hinweise der Vollzugsbediensteten appellierenden Charakter haben. Jedoch: Kurzfristig sollen zwei bis drei Schilder am Wallgraben darauf hinweisen, dass das Füttern für Enten eher schädlich ist und das Brot eher die Schadnager wie Ratten fett und winterfest macht. Hintergrund ist, dass sich – nicht zuletzt durch das intensive Entenfüttern von Bürgern begünstigt – immer mehr Ratten rund um den Wallgraben wohlfühlen. Anwohner machen sich schon länger Sorgen wegen des Befalls.

Ratten sind am Wallgraben zu Hause

Ratten kann man täglich am Wallgraben, auch am helllichten Tage, beobachten. Für die Nager ist der Wallgraben mit seinem dichten Grüngürtel im Uferbereich ohnehin ein Paradies, das Rückzugsorte bietet – die ständige bequeme Nahrungsversorgung tut ihr übriges. Vor allem am Wochenende ist zu beobachten, wie sogar große Brottüten in den Wallgraben entleert werden. Dabei muss aber bedacht werden, dass all das, was die Enten nicht fressen (können), von den Ratten geschnappt wird, die sich dann sogar noch Vorräte anlegen und damit monatelang in ihren Bauen ausharren können.

Nicht gesund für Enten

Zudem muss bedacht werden, dass das Füttern von Enten für die Tiere auch nicht gesund ist. Den Tieren droht durch Brot als Futter nämlich im schlimmsten Falle der Erstickungstod. Große Mengen trockenes Brot können durch aufgenommenes Wasser im Hals oder Magen der Tiere aufquellen. Brot ist oft übersalzen und enthält zu viele Nährstoffe. Müssen sich die Wasservögel wieder auf konventionellem Wege ernähren, leiden sie alsbald an Nährstoffmangel. Entenfüttern sei falsch verstandene Tierliebe, hatte die Verwaltung mehrfach appelliert. Enten und Schwäne ernähren sich von Gräsern, Insekten, Wasserpflanzen und Wassertieren, wovon sie in ihrer Umgebung in der Regel mehr als genug finden.

Wildtiere nicht zu füttern, geht übrigens auch aus der Polizeiverordnung der Stadt hervor. Sollte ein Bürger beim Füttern von Enten und anderen Wildtieren ertappt werden, kann er mit einem Bußgeld in Höhe von 5 bis 50 Euro bestraft werden.

Von Christine Jacob