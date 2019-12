Delitzsch setzt für Spielplätze aufs Jugendparlament

Delitzsch

In der Schublade liegen sie schon, die Ideen rund um die Spielplätze in Delitzsch und den Ortsteilen. Doch statt einfach so alleine zu schalten und zu walten, wollen die Mitarbeiter der Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) sich lieber mit dem Jugendparlament abstimmen. Das immerhin vertritt elf Prozent der Delitzscher Bevölkerung, ist der Zielgruppe vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen deutlich näher. Es wäre wünschenswert und interessant, so schätzt die SGD ein, wenn seitens des Jugendparlaments Impulse an die SGD gehen. Bevor die Planung nicht mit dem Jugendparlament abgestimmt ist, wird es nicht konkret.

2020 einige Ideen umzusetzen

Für 2020 ist auch keine konkrete Umgestaltung eines Spielplatzes vorgesehen. Vielmehr sollen Projekte in Angriff genommen werden. Ideen, die noch näher mit den Jugendlichen abgestimmt werden müssen, gibt es einige. So gibt es zum Beispiel den Wunsch, auf dem Elberitzplatz eine Rutsche aufzubauen oder im Ortsteil Poßdorf ergänzend ein Kleinkindspielgerät wie vielleicht ein Federwippgerät oder eine Wippe zu errichten, wonach auch der Ortschaftsrat des kleinen Dorfes strebt. Mit so einem Gerät könnte auch der Selbener Spielplatz ergänzt werden. Da in der Ostsiedlung und in der Kleinen Wallstraße Spielgeräte demontiert werden mussten, wäre dort ebenfalls Platz für neue Geräte. Auch dazu gibt es bei der SGD schon Ideen – im Vorfeld aber sollen sie eben mit den Experten des Jugendparlaments besprochen werden.

Bürgerspielplatz angedacht

Auch die Idee und Initiative der BI Menschenskinder für einen Bürgerspielplatz wird grundsätzlich begrüßt. Ein Gespräch mit der Bürgerinitiative gab es bereits. Stadt, die Wohnungsgesellschaft der Stadt (WGD) und die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau stehen der Idee und Vorschlägen offen gegenüber, immerhin schwebt der Initiative unter anderem ein Areal im Delitzscher Norden vor. Nun ist die Bürgerinitiative gefragt, konkrete Vorschläge zu machen. Spenden für das Projekt sammelt die Initiative bereits.

Von Christine Jacob