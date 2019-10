Delitzsch soll Bürgerspielplatz bekommen

Delitzsch

Die Bürgerinitiative (BI) Menschenskinder hat ein neues Projekt ins Leben gerufen. Entstehen soll der erste Bürgerspielplatz der Stadt. Ziel ist es, damit die Spielplatzlandschaft nachhaltig zu verbessern, attraktiver zu gestalten und einen großen Spielplatz im Sinne eines Abenteuerspielplatzes zu bauen, der ein echter Anziehungspunkt ist. Bürger, Vereine, Kitas, Unternehmen und Händler sollen ab nun die Möglichkeit haben, das Projekt zu unterstützen.

Ideen sind gefragt

Entstehen soll der Bürgerspielplatz eventuell im Delitzscher Norden, die genaue Standortsuche läuft aber noch, ist von vielen Faktoren abhängig. Es ist auch noch nicht so, dass konkrete Baupläne schon in Schubladen liegen. Es geht um ein großes Gemeinschaftsprojekt mit Entwicklungsmöglichkeiten. Aktuell laufen bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung, der Wohnungsgesellschaft und der Wohnungsgenossenschaft. „Es geht jetzt um den Anstoß für eine langfristige Geschichte“, erklärt Matthias Ulrich von der BI Menschenskinder. Allen Beteiligten ist klar, dass ein neuer Spielplatz über Spenden und Fördermittel nicht in wenigen Monaten entsteht. Die Delitzscher sollen sich in jeder Hinsicht in das Projekt einbringen können – vorrangig natürlich mit Spenden, denn sechsstellige Kosten sind am Ende zu erwarten. Auch anpackende Hilfe und Ideen sind gefragt. Gemeinsam sollen alle an einem großen Spielplatz arbeiten, der alle Generationen verbindet, zum Teil barrierefrei gestaltet wird und viel bietet. Ein Platz von allen für alle sozusagen. Das könne helfen, Vandalismus zu reduzieren, da sich die Menschen mit dem Areal identifizieren.

Delitzscher Händler hilft

Einer der ersten Unterstützer aus Handelskreisen ist Jens Geidel, Inhaber des Rewe-Marktes in der Eisenbahnstraße. Er unterstützt die Initiative unter anderem mit einer Pfandbon-Spendenaktion. Die Kunden können ihre Pfandbons statt sie einzulösen in einen extra vorgesehenen Briefkasten im Getränkemarkt werfen. An den Kassen im Hauptmarkt werden demnächst noch Spendenboxen aufgestellt. Die Einnahmen kommen komplett dem Projekt zugute. Der Markt hat schon oft Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt, zuletzt mit einer Osteraktion das Kinderheim Biesen unterstützt. „Hier kann man vor Ort sehen, was aus dem Geld wird und vor Ort etwas bewirken, das allen zugute kommt“ macht Jens Geidel seinen Kunden Mut, den ein oder anderen Bon oder ein paar Euros zu spenden.

Mehr als 30 Plätze in Delitzsch

In der Stadt Delitzsch und den Ortsteilen gibt es insgesamt bereits mehr als 30 Spielplätze, mehr als 40 sind es, zählt man die Spielareale an Schulen und im Tiergarten mit. Um die Verkehrssicherheit der Spielgeräte und -plätze aufrecht zu erhalten, gibt es ein jährliches Budget, dazu dann noch Gelder für Neuanschaffungen. Die BI Menschenskinder fordert allerdings mehr Klasse denn Masse. Gelingt es mit den Spenden nicht, auf absehbare Zeit einen komplett neuen Spielplatz zu errichten, werden die Gelder der Stadt für die Spielplätze zur Verfügung gestellt.

Unter https://navigator.delitzsch.de/thema-spielplaetze.html gibt es eine Übersicht der Spielplätze mit Angaben zu Geräten und der Altersklasse, an die sich der Platz richtet.

Von Christine Jacob