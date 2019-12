Delitzsch soll dank Preisgeld florieren

Delitzsch

Freude und Stolz im Rathaus sind groß. Erneut konnte Delitzsch bei „Ab in die Mitte! Die City-Offensive-Sachsen“ einen Sonderpreis erreichen. 3500 Euro Sachpreis kann die Stadt nun in ihren Wettbewerbsbeitrag „ Delitzsch floriert“ im Bereich „Blühendes Zentrum“ investieren. Was steckt dahinter? Und was wurde aus dem „Ab in die Mitte!“- Projekt zur Marktplatzbelebung vor zwei Jahren?

Delitzsch soll aufblühen

Gemeinsam hatten Stadtverwaltung und Werbegemeinschaft dieses Jahr am Wettbewerb gearbeitet, gemeinsam wollen sie den Impuls nun umsetzen, berichtet Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz. In der Innenstadt soll es blühen und damit vielleicht florieren. Geplant ist die Aufstellung eines Blumenturms an der Ecke von Eilenburger und Lindenstraße, wo bereits eine kleine Sitzgruppe existiert, die noch recht trist daherkommt. Zudem soll es im Bereich von Eilenburger und Breiter Straße Blumenampeln an Straßenlaternen geben. Die Servicegesellschaft der Stadt allein kann diese nicht pflegen. „ Delitzsch floriert“ sei auch nicht die alleinige Last beziehungsweise Verantwortung der Verwaltung, so Lorenz. Die Händler der Werbegemeinschaft sollen das Projekt intensiv unterstützen, indem sie die Blumenampeln regelmäßig wässern. Umgesetzt werden soll das Projekt freilich erst zur Blühsaison im bald beginnenden neuen Jahr. Doch schon jetzt will der Wirtschaftsförderer mit der Firma Kontakt aufnehmen, die den Sonderpreis stellt und die erste Auswahl treffen.

Die Borde um die Bäume am Markt gelten als Stolperfallen. Quelle: Christine Jacob

Auch vor zwei Jahren konnte Delitzsch bei „Ab in die Mitte!“ einen Sonderpreis ergattern. Damals gab es Fachberatung zur Belebung des Marktes. Ideen wie die Bespielbarkeit des Marktes sollten umgesetzt werden, gar von einem kleinen Spielplatz auf einem Teil des Platzes war die Rede. Auch die Borde um die Linden am Rand sollten abgesenkt und damit Stolpergefahren genommen werden. Voran geht es nur in kleinen bis kleinsten Schritten. Momentan habe die Stadt andere Prioritäten wie Kitas, Schulen und Straßen und auch die Absenkung von Borden sei eine Frage des Geldes, betont Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) zu lange schwelenden Ideen wie Absenkung der Borde um die Bäume. 2020 werden versuchsweise und zum Test am Übergang Richtung Kirchplatz die Pflasterringe um die Linden abgesenkt und Sitzmöglichkeiten geschaffen. Ein großes Problem bleibt nach Ansicht der Stadt auch das Wasserspiel auf dem Markt, das einen hässlichen großen Rostfleck verursacht hat, der dem OBM schon lange ein Dorn im Auge ist. Eine komplette Umgestaltung des Marktes sei nicht vorgesehen und auch nicht vertretbar, ergänzt Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz. Ideen für weitere kleine Schritte gibt es aber. Die Umsetzung dauert wohl weiterhin ihre Zeit der Tippelschritte.

Delitzsch 2020 vielleicht wieder dabei

Unterdessen gibt es durchaus Ambitionen, sich auch 2020 wieder an dem jährlich stattfindenden Wettbewerb der City-Offensive zu beteiligen, zum Zwang allerdings soll es keinesfalls werden.

Ab in die Mitte! Der Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ wurde im Jahr 2004 erstmals in Sachsen durchgeführt. Hauptziele der Initiative sind unter anderem: Erhaltung der Multifunktionalität der Städte und Gemeinden, Förderung der Bürgerbeteiligung, Entfaltung nachhaltiger Stadtentwicklungsstrategien, Erlebnisqualität und Verweildauer in den Innenstädten erhöhen. Die Wettbewerbsprojekte müssen stets einen investiven und einen nicht investiven Teil zum Inhalt haben.

Von Christine Jacob