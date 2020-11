Delitzsch sorgt im Netz für Barrierefreiheit

Delitzsch

Am 3. Dezember erinnert der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung an die Belange von Menschen mit Einschränkungen. Ein Thema, das auch in Delitzsch beschäftigt. Immer wieder zum Beispiel, wenn es zu Diskussionen um den Ausbau des Badstandorts Elberitzstraße kommt, wird auch von Bürgern ohne Behinderung dazu gemahnt, dass barrierefrei gebaut wird. Das wird es sicherlich, denn bei Bauprojekten gibt es einige rechtliche Vorschriften, die dafür sorgen, dass an Menschen mit Behinderung gedacht wird. Die Stadt Delitzsch denkt in Sachen Barrierearmut aber weiter.

Mehr im Blick

So nimmt die Stadt eine Vorreiterrolle ein, wenn es um Barrieren und deren Beseitigung auch in anderen Lebensbereichen geht. Seit zwei Jahren ist die Stadthomepage www.delitzsch.de barrierearm gestaltet. Es gibt zum Beispiel Seiten in Leichter Sprache, die auf Menschen mit Lesebeeinträchtigungen zugeschnitten sind. Texte verzichten möglichst auf Fremdwörter oder erklären diese, die Sätze werden möglichst verständlich und kurz gehalten. Man kann sich Texte auch vorlesen lassen, Kontraste und Schriftgrößen anpassen.

Verbesserungen möglich

Die Überarbeitung der Homepage wurde 2017 in Angriff genommen. Es gab sogar eine Prüfgruppe mit Menschen mit Lern-Schwierigkeiten. Die Stadtverwaltung sieht noch weiteres Verbesserungspotenzial, zum Beispiel bei Bildbeschreibungen, die vor allem Blinden und Sehbehinderten helfen.

Jenseits der Homepage bleiben vor allem die Haltestellen in Delitzsch ein großes Thema. Sieben Bushaltestellen konnten in diesem Jahr barrierefrei aus- beziehungsweise umgebaut werden. Im nächsten Jahr sollen, vorausgesetzt die Fördermittel kommen, sechs weitere Bushaltestellen umgestaltet werden.

Von cj