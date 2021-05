Delitzsch spart bei der Servicegesellschaft 

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch fängt jetzt mit einem ersten Schritt an, bei der Servicegesellschaft (SGD) deutlich Geld einzusparen. Denn die Gesellschaft macht jährlich Miese.

Neue Abrechnung

14 000 Euro werden jährlich bereits eingespart, indem ein Betriebsführungsvertrag gekündigt wird. Bisher erledigen die Stadtwerke die kaufmännische Betriebsführung für die SGD. Nun sollen die Abrechnungsprozesse der SGD in ihrer Eigenregie erfolgen. Unterstützung wird die SGD dabei von der Stadtverwaltung selbst erhalten. Die Kündigung des Vertrags greift mit Wirkung zum 1. Januar 2022. Die Stadträte haben am Donnerstag zugestimmt, dass die Betriebsführung neu geregelt und das Geld gespart wird.

Kosten müssen sinken

Hintergrund ist, dass Kosten bei der SGD minimiert werden sollen. Auch in diesem Jahr wird bei der SGD wieder mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet. Der Plan geht von 2,6 Millionen Euro Erträgen, aber Aufwendungen von 2,9 Millionen Euro aus – es geht um ein Minus von rund 285 000 Euro. Und auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird weiter mit negativen Ergebnissen gerechnet. Zwar werde es bei solch einem Betrieb immer ein Delta und keine Kostendeckung geben, so die Haltung der Verwaltungsspitze. Aber dennoch müsse man darüber nachdenken, den Betrieb neu aufzustellen, so Verwaltung und Stadtrat.

Die SGD hat knapp 40 Mitarbeiter, die sich bei einer Vielzahl von Aufgaben von der Grünpflege über Straßenreinigung bis Winterdienst darum kümmern, dass die Stadt und die Ortsteile ansehnlich bleiben.

Von Christine Jacob