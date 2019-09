Delitzsch

Die Eilenburger Stadtverwaltung ist für die Beibehaltung der gelben Säcke, die Gemeinde Löbnitz will die Gelben Tonnen. Sack oder Tonne? Das ist die Frage, mit der zurzeit viele Kommunen in Nordsachsen ringen. Denn die bisherigen Verträge laufen aus, ab 2021 soll im Landkreis ein flächendeckend einheitliches System eingeführt werden. Nur welches?

Ortsteile für Gelbe Tonne

Der Technische Ausschuss des Delitzscher Stadtrates hat nun beschlossen, „dass sich die Stadtverwaltung gegenüber dem Landratsamt dafür ausspricht, dass im gesamten Stadtgebiet, einschließlich aller Ortsteile, zur Erfassung und Entsorgung von gebrauchten Leichtverpackungen (LVP) die gelbe Tonne eingeführt wird“. So steht es in der Beschlussvorlage, denen die Räte nun zustimmten.

Im Vorfeld und nach Aufforderung des Landratsamtes (LRA) sich zu positionieren, welches Sammelsystem in Delitzsch favorisiert wird, habe die Stadtverwaltung die Ortschaftsräte von Laue, Benndorf, Schenkenberg, Spröda/Poßdorf und Döbernitz angehört. Das Ergebnis: Ausschließlich Döbernitz spricht sich für Gelbe Säcke aus, alle anderen für die Tonnen-Lösung. Benndorf favorisiere laut Stadt nicht zwischen den beiden Varianten.

Warten auf das Votum anderer Kommunen

Laut Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) sei die Entscheidung für die Gelbe Tonne „aus Gründen der Müllvermeidung ein Gebot der Vernunft“. Als Gegenargument wurde in die Diskussion eingebracht, dass Säcke weniger anonym seien und Fremdstoffe in Tonnen „besser versteckt“ werden könnten. Wie das Landratsamt am Ende entscheidet, wird von den Positionen weiterer Kommunen und des Kreistags abhängen.

Von Mathias Schönknecht