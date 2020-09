Delitzsch strahlt auch in Corona-Zeiten

Delitzsch

Lange war offen, ob die dritte Ausgabe von „Delitzsch strahlt“ stattfinden kann. Dazu kam die Frage, wie eine eingeschränkte Ausgabe bei den Besuchern ankommt. Jetzt zieht Julia Letzel, die auch zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft ist, positive Bilanz: „Nach allem, was ich nun gehört habe, lief es gut.“

Abgespeckte Variante

Sie selbst kam an dem Abend kaum vor die Tür ihres Jeansladens. Aber die Gespräche im Nachhinein zeugten von positiver Resonanz unter den Händler-Teilnehmern. Das waren diesmal weniger als sonst. Auch viele Aktionspunkte gerade für Kinder konnten nicht aufgebaut werden. Zudem war die Eilenburger Straße diesmal nicht wie sonst gesperrt.

Anzeige

Leuchtendes Thema

Das leuchtende Thema zog sich dennoch, wenn auch mit Abstand, durch die Stadt. Ob nun am Rewe-Markt an den Bahnhofspromenaden Teelichte am Eingang strahlten oder an der Urlaub-meehr Bar die Hüpfburg wackelte. Mal blinkte am Modegeschäft eine Lichterkette, dann strahlte ein Pavillon mit Glücksrad darunter, bildeten Teelichte ein leuchtend-buntes Ornament auf dem Straßenpflaster. Die Marienkirche und das Gasthaus Zum Weißen Ross waren in wechselndes Licht getaucht. Das Miederwarenhaus leuchtete wie Tausendundeine Nacht. Delitzscher und ihre Gäste bummelten mal mehr, mal weniger zahlreich bis zum Markt Zwanzig. Die meisten sammelten sich vorm Schulze-Delitzsch-Denkmal, wo die Musik spielte.

Weitere LVZ+ Artikel

Lauer Sommerabend

Wer den Weg gefunden hatte, genoss offenbar den lauen Sommerabend, freute sich einfach, dass etwas los war in der Stadt. Dafür will die Werbegemeinschaft auch weiterhin mit sorgen. So soll der ausgefallene verkaufsoffene Sonntag möglichst am 20. Dezember nachgeholt werden und am Adventsmarkt-Sonntag geöffnet sein. Allerdings hängt auch das von den Corona-Entwicklungen ab.

Von Heike Liesaus