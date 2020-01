Delitzsch sucht Personal fürs Freibad

Delitzsch

Bei allen Diskussionen um das potenzielle neue Ganzjahresbad in der Sachsenstraße von Delitzsch, die Zukunft des bestehenden Freibades und den Mühen um eine vernünftige Schwimmmöglichkeit in der Stadt, steht eines fest: 2020 soll es wieder eine Saison im Freibad geben. Die Stadt sucht jetzt nach dem entsprechenden Personal.

Delitzsch veröffentlicht Stellenangebot

Auf der Homepage der Stadt unter www.delitzsch.de ist die Ausschreibung einsehbar. Gesucht werden Rettungsschwimmer, Fachangestellte für Bäderbetrieb/Schwimmmeistergehilfen und Kassierer. Der Zeitraum der Saison wird mit „von Mitte Mai bis Mitte September 2020“ angegeben. Die Stadt Delitzsch hatte bereits vor Längerem den Zeitraum genannt. Am 13. Mai 2020, ein Mittwoch, soll das Freibad voraussichtlich in die nächste Saison starten. Dann können auch die Besitzer von Jahreskarten sowie Zehner- und 20er-Karten ihre restlichen Ansprüche aus der vorzeitig beendeten Saison 2019 geltend machen. Es bleibt wohl bei zwei Schließtagen, der Hintergrund ist die Personalknappheit.

Treffen pro Sportbad

Befürworter der neuen Ganzjahres-Schwimmgelegenheit in der Sachsenstraße treffen sich am Donnerstag um 19 Uhr im Bürgerhaus der Stadt Delitzsch. Die Einladung erfolgt unter anderem vom Verantwortlichen für Schulschwimmen. Wer sich umfassend über die Planungen zum Sportbad in der Sachsenstraße informieren will, ist willkommen.

Von Christine Jacob