Delitzsch

Alle Jahre wieder: Die Stadtverwaltung Delitzsch sucht auch in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsbaum für den Marktplatz. In den vergangenen Jahren seien immer wieder hohe und gerade gewachsene Nadelbäume gefunden worden, meist in Delitzscher Vorgärten, heißt es aus dem Rathaus.

Inzwischen ist die Vormerkliste allerdings zusammengeschrumpft, so dass nur noch ein Weihnachtsbaum für das laufende Jahr gesichert sei.

Bestmögliche Lage: Kernstadt

Die Stadtverwaltung bittet daher um Mithilfe: „Wer einen mindestens zehn Meter hohen Nadelbaum sein eigen nennt und diesen abgeben möchte, kann sich beim städtischen Mitarbeiter Uwe Jäger melden“ Dieser ist unter der Telefonnummer 034202 67234 zu erreichen. Der Baum sollte in einem Garten innerhalb der Kernstadt stehen. Bisher wurden die Transportkosten laut Stadtverwaltung übernommen.

Von lvz