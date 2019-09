Delitzsch und Löbnitz leisten sich Befehlsstelle für die Feuerwehr

Delitzsch

Funkgeräte, Telefone, Computer, Monitore, Kartenmaterial. In den Räumen der Delitzscher Feuerwehr ist ein Raum für das Koordinieren von Einsätzen geschaffen worden. Ortsfeste Befehlsstelle nennt sich das. Am vergangenen Wochenende wurde nun erstmals trainiert, wie in dieser ortsfesten Befehlsstelle zu handeln ist.

Delitzsch und Löbnitz arbeiten zusammen

Delitzsch und die Gemeinde Löbnitz arbeiten zusammen, es wurde vor allem seitens der Stadt einiges in die Befehlsstelle investiert. „Das ist durchaus richtungsweisend und nahezu einzigartig im Kreis“, lobt Mathias Bessel vom Landesfeuerwehrverband. Er war gekommen, um den Kameraden in Theorie und Praxis zu vermitteln, wie mit großen Schadensereignissen oder Unwetterlagen umzugehen ist. „Was wir mit solchen ortsfesten Befehlsstellen tun, resultiert ein Stück weit auch aus dem Klimawandel“, so der Experte. Stürme und Starkregen nehmen zu, die Menschen rufen mal mehr und mal weniger begründet um Hilfe, es laufen binnen weniger Minuten tausende Einsätze bei der Leitstelle in Leipzig auf. Das reicht vom heruntergefallenen Ast im Stadtpark über Wasserpfützen in Kellern und der heruntergerissenen Telefonleitung. Über ein Fax fliegen all diese zeitlich unkritischen Meldungen von der Leitstelle „gestapelt“ in der Befehlsstelle ein, wo es darum geht, Ordnung zu schaffen und Prioritäten zu setzen.

Kein Ersatz für Leitstelle in Leipzig

„Die Befehlsstelle ist ausdrücklich kein Ersatz für die Leitstelle“, betont Bessel, „sie ist eine Unterstützung in besonderen Lagen.“ In dem Stabsraum müssen die speziell ausgebildeten Feuerwehrleute – in der Regel Führungskräfte – koordinieren, wie mit großen Einsätzen oder Flächenereignissen wie Unwettern umzugehen ist. Die Ehrenamtlichen in der Befehlsstelle klären, wo ihre Kameraden tatsächlich unbedingt und sofort gebraucht werden und wo noch Geduld gefragt ist. Sie kümmern sich auch um Dinge wie Treibstoff, ausreichend Material oder die Versorgung für Einsatzkräfte, die bei Sturmereignissen wie Friederike über Stunden im Einsatz sind.

Bürger gefragt

Die Feuerwehren in Delitzsch und den Ortsteilen wurden bei Friederike zu 75 Einsätzen gerufen, nicht in jedem Falle wäre es nötig gewesen. Gerade in solchen Lagen wird deutlich, dass zuerst die Bürger realistischer einschätzen müssen, wo Blaulicht verlangt ist und wo nicht. Nicht jede Pfütze in einem Keller und nicht jeder abgeknickte Ast sind ein Fall für die Feuerwehr. Auch hier ist die Hilfe zur Selbsthilfe angebracht.

Von Christine Jacob