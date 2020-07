Delitzsch verfolgt Müllsünden – hohe Strafen drohen

Delitzsch

Illegale Müllablagerungen sind leider immer wieder Thema. Erst im jüngsten Technischen Ausschuss konnten Stadträte Hinweise auf zwei Stellen an Delitzscher Ortseingängen liefern. Auch die Stadtverwaltung macht immer wieder solche Entdeckungen.

In einem Ortsteil wurden Bauschutt und alte Möbel entdeckt. Zeugen konnten im Falle des abgeladenen Bauschutts den Verursacher beobachten und das Kennzeichen des Transporters notieren. Die zuständige Abfallbehörde wurde gleich informiert. Dem Verursacher drohen nun harte Folgen.

Bußgelder fallen mitunter sehr hoch aus

Wem die illegale Müllablagerung nachgewiesen wird, der kann sich auf hohe Bußgelder gefasst machen. Wenn konkrete Hinweise auf den Verursacher vorliegen, eröffnet das Landratsamt das Verwaltungsverfahren. Der Verdächtige kann sich dann zunächst bis zu einer festgelegten Frist zum Sachverhalt äußern und im Zeitraum die Abfälle ordnungsgemäß beseitigen. Kommt er dem nicht nach, so wird das Bußgeldverfahren eingeleitet, bei dem bis zu 1000 00 Euro Bußgeld drohen. Ist der Verursacher nicht zu ermitteln oder muss die Beräumung dringend erfolgen, beauftragt die Umweltinspektion ein Entsorgungsunternehmen. Die Kosten zahlt der Landkreis, am Ende also der Abfallgebührenzahler.

Bürgerbüro kann Anlaufstelle sein

Gerne werden die illegalen Müllablagerungen in sozialen Netzwerken „gemeldet“. Das allein bringt wenig. Bei konkreten Beobachtungen kann man sich auch direkt als Zeuge an die Polizei wenden. Auch ein Hinweis an das Bürgerbüro der Stadt Delitzsch ist hilfreicher als jeder Facebook-Post. Auch der vor zwei Jahren eingeführte Bürgermelder auf der Homepage der Stadt kann eine Option sein.

Dass Müllhaufen nicht umgehend nach Entdeckung beziehungsweise Meldung beseitigt werden hat damit zu tun, dass das dafür zuständige Landratsamt nach einer Prioritätenliste abarbeitet.

Bürgerbüro Delitzsch: 034202 67200 und buergerbuero@delitzsch.de

Von cj