Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Wohnungs-Neubau in der Delitzscher Altstadt

Unitas-Haus wächst: 15 Wohnungen und Flächen für Gewerbe entstehen derzeit in der Delitzscher Altstadt. In den vergangenen Monaten wuchs der Bau an der Leipziger Straße 7, nachdem er nach dem Start im Sommer 2019 wegen rechtlicher Probleme lange pausieren musste.

Unitas-Neubau in Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Die sind nun ausgeräumt. Aktuell hat das Gebäude seine endgültige Höhe erreicht, sind Fenster eingebaut, die Rohinstallationen der Elektrik, von Heizung und Sanitär laufen. 15 familienfreundliche Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen entstehen. Ab November können sich Interessenten Einblick vor Ort verschaffen, kündigt die Unitas-Wohnungsgenossenschaft an, die den Neubau errichtet.

IG Nachtflugverbot kritisiert späten Start

Thomas Pohl, stellvertretender Pressesprecher des Vereins IG Nachtflugverbot Leipzig/Halle, kritisiert wiederholt den lautstarken Start eines Transportflugzeugs vom Airport Leipzig-Halle. Wie Pohl erklärt, sei die Antonov 124-100 am 19. Februar um kurz vor 21 Uhr „mit ohrenbetäubenden Lärm“ über seinen Wohnort in der Gemeinde Rackwitz in Richtung Osten gestartet. Es habe sich dabei laut Aussage der Deutschen Flugsicherung um eine Maschine gehandelt, die im Auftrag der Bundeswehr nach Afghanistan geflogen sei. Er fordere daher, „Militärflüge ausschließlich am Tag und von einem Militärflughafen“ aus in Bewegung zu setzen.

Delitzsch verteilt Knöllchen für mehr Sicherheit

Die Parksituation in der Münze und Mauergasse zwischen Schulstraße und Pfortenstraße in Delitzsch hat sich geändert. Ende Februar wurde die Münze mit neuen Vorschriftszeichen beschildert. Dort besteht nun für eine Zone ein eingeschränktes Haltverbot mit dem Zusatzschild „Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt“. Ab der neuen Woche werden Knöllchen verteilt, wenn man sich nicht daran halten sollte. Hintergrund ist, dass parkende Fahrzeuge in der Vergangenheit mehrfach für eine Verengung der Straße gesorgt hatten, sodass ein gefahrloses Vorbeifahren oder Rangieren von Müllabfuhr, Lieferverkehr und Rettungsdienst nicht möglich war.

Schandfleck am Löbnitzer Ortseingang soll weg

Die Ruine einer unvollendeten Pumpstation, die am Ortsteingang Löbnitz steht und noch aus Zeiten des Tagebaus stammt, soll möglichst weg. Über den Tagebausanierer LMBV und die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft der Bundesrepublik ist das Grundstück im Zuge der ländlichen Neuordnung einem privaten Eigentümer zugeordnet worden. Die Kommune darf es nicht abreißen, erläuterte Bürgermeister Detlef Hoffmann im Gemeinderat. Er will sich aber dafür einsetzen, dass die Betonruine verschwindet.

Rathaus will IT-Bereich stärken

Der IT-Bereich in der Delitzscher Stadtverwaltung soll laut Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) künftig noch gestärkt werden. Man überlege, künftig aus diesem Bereich ein eigenes Sachgebiet zu machen. Hintergrund ist die Digitalisierung mit ihren mannigfaltigen Anforderungen. Teilweise sei eine der drei Person in der IT-Abteilung nur in den Schulen unterwegs, um sich dort um die IT zu kümmern. Eine Stellenausschreibung für ein viertes Team-Mitglied, das die Abteilung leiten soll, gab es bereits.

Gemeinde Löbnitz verkauft Haus in Sausedlitz

Die Gemeinde Löbnitz trennt sich von einem sanierungsbedürftigen, aber bewohnten Haus in Sausedlitz. Auf die Ausschreibung hatten sich drei Bewerber gemeldet. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung aus dem Bauausschuss. Es wurde der Investor ausgewählt, der nicht selbst in das Haus einziehen, sondern es in Abstimmung mit den Mieter sanieren will.

Kosten für Sauberkeit steigen

In der Stadtverwaltung Delitzsch und nachgeordneten Einrichtungen steigen die Kosten für Reinigungsleistungen. Dieses Jahr werden voraussichtlich rund 753 000 Euro fällig und 2022 schon 776 000 Euro, 2016 waren es 516 000. Hintergrund für solche höheren Aufwendungen sind einerseits die Steigerungen des Mindestlohnes in diesem Sektor und andererseits auch die neuen kommunalen Objekte wie zum Beispiel der Ende 2019 offiziell eröffnete Hort Loberaue, der natürlich auch geputzt werden muss.

Von lvz