Delitzsch wächst weiter

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch scheint weiterhin zu wachsen. Es gibt noch mehr Zu- als Fortzüge. Vor allem aber besteht mit der Aussicht auf neue Wohngebiete auch die Aussicht auf neue Delitzscher.

Zuzug bleibt

Im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 sind nach Daten des Statistischen Landesamtes 609 Zuzüge nach Delitzsch erfolgt – dem gegenüber stehen 511 Fortzüge. Es gab aber auch 188 Todesfälle und nur 94 Geburten. Laut den Statistikern aus Kamenz hatte Delitzsch damit zum Halbjahresstichtag 24 874 Einwohner.

Zu Ende Oktober dagegen kommt die Stadtverwaltung nach ihrem eigenen Datenbestand auf schon 25 645 Einwohner. Für Juli bis Ende Oktober bilanziert die Stadt, die mit ihrem Einwohnermeldeamt freilich näher dran ist als die Statistiker aus dem Süden des Freistaats, einen Zuzug von 351 Personen. Dem gegenüber stehen 292 Fortzüge, 110 Gestorbene und 60 Geburten in nur wenigen Monaten.

Neue Delitzscher Baugebiete

Für die Loberstadt wird in den nächsten Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsplus gerechnet. Am Ende könnten es knapp 2000 neue Einwohner werden, die durch neue Eigenheimstandorte an den Lober gelockt werden. Auf dem Areal der einstigen Zuckerfabrik soll das Rubach-Viertel mit rund 300 Grundstücken und rund 1000 neuen Bewohnern entstehen, in der Schkeuditzer Straße und in der Halleschen Straße sind neue Häuschen vorgesehen, die alte Stadtgärtnerei wird eine neue Siedlung und es gibt noch ein paar andere kleinere und größere Ecken für neue Eigenheime. Die Stadt sieht sich für solch einen Zuzug und die daraus folgenden Aufgaben wie Kita-Plätze, Schulen und weitere Infrastruktur bereits gut gewappnet.

Von Christine Jacob