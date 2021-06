Delitzsch

So geht es nicht. So oder so ähnlich hat man im Rathaus Delitzsch auf die angestrebten Änderungen der Schulbezirke reagiert. Nun wehrt sich die Stadt juristisch.

Das Kultusministerium stimmt dem Schulnetzplan so nicht zu, forderte eine Überarbeitung und will im Kern der Sache vor allem eine Reduzierung der Schulbezirke in Delitzsch von drei Grundschulbezirken auf nur noch einen gemischten.

Sparsamkeit als Grund?

Die Stadt hat mittlerweile gegen die Nichtgenehmigung des Teilschulnetzplanes Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben, teilt die Stadtverwaltung auf LVZ-Nachfrage mit. Momentan läuft es für Abc-Schützen mit einer Zuweisung von Straßen als Einzugsgebiete für die Diesterweg-Grundschule, die Grundschule Ost und die Grundschule am Rosenweg. Aus Sicht des Kultusministeriums kann gespart werden: „Die Bildung eines gemeinsamen Schulbezirks ist eine Möglichkeit, sowohl sächliche als auch personelle Ressourcen des Freistaates wie auch des Schulträgers effizienter einzusetzen“, hieß es aus dem Amt.

Die Sparsamkeit könnte aus kommunaler Sicht schwere Folgen wie überlaufene Schulen, zu lange Schulwege und damit verbundene Risiken sowie den Eingriff in die kommunale Selbstbestimmung haben. Und auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zeigte sich entsetzt über die Pläne.

Schulbezirke bleiben zunächst

Wann mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts zu rechnen ist, ist schwer einzuschätzen. Die gute Nachricht: Es bleibt so zunächst bei den bestehenden Schulbezirken laut aktueller Schulbezirkssatzung.

Demnächst geht wieder Post raus an die Familien, deren Kinder 2022 einzuschulen sind. Das schulpflichtige Kind ist bei der zuständigen Grundschule in öffentlicher Trägerschaft entsprechend der Schulbezirkssatzung anzumelden.

Jedes schulpflichtig werdende Kind erhält bis zum 31. Juli 2021 einen Informationsbrief des Schulverwaltungsamtes. Darin wird die zuständige Grundschule benannt, an der das Kind persönlich angemeldet werden muss.

Von Christine Jacob