Delitzsch will Kohle nach der Kohle

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch hat jetzt nochmals darauf gepocht, ihr Stück vom Kuchen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregion abzubekommen. Das Gesetz nämlich war kürzlich Thema des Deutschen Städtetages. Der Delitzscher Oberbürgermeister ist dort Ausschussmitglied und sieht die Kohle als Ursache für so manches heutige Problem.

Delitzsch will sein Stück vom Kohle-Kuchen

Vieles wäre ohne die Kohle wohl anders gelaufen in Delitzsch ... Vor allem die laufende Sanierung des Wallgrabens ist Schwerpunkt der Delitzscher Forderungen. So sieht die Stadt inzwischen den Kohleabbau als einen Mitschuldigen für den schlechten Zustand des Wallgrabens. „Der Wallgraben wurde während der Braunkohleförderung über das Sumpfungswasser aus den Tagebauen gespeist, allerdings ohne Vorschaltung eines Sedimentlagerbeckens, sodass die Verschlammung mit durch gelöste Bodenchemikalien belasteten Stoffen programmiert war“, lautet der Tenor. Allerdings: Auch die Veränderungen am Lober haben ihren Teil zur Situation am Wallgraben beigetragen, immerhin verlor er vor allem im ersten Bauabschnitt Wasser über die Böschung gen Lober, da dieser inzwischen tiefer liegt. Zu Tagebauzeiten lag er höher als der Wallgraben. Bekanntlich gibt es darüber hinaus in und um Delitzsch bergbaulich bedingte veränderte Grundwasserverhältnisse, da durch den Abbau die Grundwasserleiter zerstört sind.

Delitzsch – gebeutelte Region

Aus Sicht des OBM ist Delitzsch und Umgebung die am stärksten betroffene Kohleregion im Norden von Leipzig. Die Stadt Delitzsch sei die am meisten durch den Bergbau geprägte Kommune im Landkreis Nordsachsen. „Es geht darum, diesen gebeutelten Landstrich vor allem hinsichtlich der sozialen und der verkehrstechnischen Infrastruktur aufzuwerten“, betont Manfred Wilde (parteilos). Ende Oktober hatte die Stadt mit dem Stadtrat auf eine kurzfristige Anfrage reagiert und verschiedene Projekte für eine mögliche Förderung angegeben. Sollten die Delitzscher Projekte Berücksichtigung finden, würde ein 90-Prozent-Förderung in Aussicht stehen. Delitzsch müsste somit nur zehn Prozent der jeweiligen Kosten tragen. Der Stadt schwebt eine Förderung für den 3. und 4. Bauabschnitt der Wallgrabensanierung, zudem für die energetische Sanierung und die Dachsanierung der Kita Landmäuse im Ortsteil Döbernitz und eine Förderung bei der Sanierung der Kita Sonnenland im Delitzscher Norden vor. Die Projekte machen insgesamt Kosten in Höhe von fast drei Millionen Euro aus. Da viele Kommunen sich nicht auf den Aufruf gemeldet haben, rechnet sich die Stadt nun sehr gute Chancen aus, die Gelder bekommen zu können.

Strukturstärkungsgesetz Kohleregion Ehemalige und aktuellen Kohleregionen sollen bis maximal 2038 mit insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro unterstützt werden. 14 Milliarden sollen die Länder und die Kommunen für besondere Investitionen erhalten. Weitere 26 Milliarden Euro gibt es für bundeseigene Projekte in der Region. Insgesamt soll das Programm den Ausstieg aus der Kohle flankieren.

Von 1855 bis 1993 wurde in und um Delitzsch nach Kohle gegraben, etliche Menschen aus den Orten der Umgebung mussten ihre Heimat verlassen. Die drei Tagebaue Delitzsch-Südwest, Goitzsche und Breitenfeld haben insgesamt 7800 Hektar Land beansprucht und verändert. In Delitzsch fanden nach der Abbaggerung von acht Dörfern der Region allein in den Jahren zwischen 1974 und 1993 deren Einwohnern einen neuen Lebensmittelpunkt.

Von Christine Jacob