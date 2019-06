Delitzsch

Lecker, leckerer, Loberstadt. In Sachen Genuss hat Delitzsch schon einiges zu bieten, feiert diesen unter anderem mit dem Frühlings- und Genussmarkt jährlich am ersten Maiwochenende.„Delitziös“ lautet dabei das Zauberwort. Und dieser Geist soll nun weiter verbreitet werden.

Delitzsch nutzt Hashtag für sich

So steht auch der neue Abendmarkt, der in diesem Sommerhalbjahr noch am 18. Juli, 22. August und 19. September jeweils von 16 bis 21 Uhr vor dem Rathaus stattfindet, unter dem Stichwort „Delitziös“. Das Kunstwort verbindet Lokalpatriotismus und Genuss, als Hashtag #delitziös soll es Verbreitung in Netzwerken finden. Ein Hashtag, zusammengesetzt aus dem englischen hash für das Schriftzeichen Doppelkreuz „#“ und dem englischen tag für Markierung, dient dazu, Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen. War es vor einigen Monaten noch fast ausschließlich die Stadtverwaltung selbst, benutzen nun immer mehr Leute #delitziös. „Der Hashtag soll sich in Zukunft noch weiter verbreiten“, so Mitinitiator Christian Maurer.

So sind zum Beispiel die Gäste beim nächsten „Picknick im Barockgarten“ am 7. Juli dazu aufgerufen, ihre schönsten Eindrücke unter dem Hashtag #delitziös zu verbreiten.

Von Christine Jacob