Delitzsch soll elektromobiler werden. Da sind E-Autos das eine, aber die Ladeinfrastruktur ist das andere. Die Stadtwerke Delitzsch (SWD) betreiben aktuell drei öffentliche Doppel-Ladesäulen in Delitzsch, zwei davon stehen auf den Park-And-Ride-Plätzen am Unteren Bahnhof Delitzsch.

Weil aber der Verkauf von E-Autos zulegt, auch weil es seit kurzem zusätzliche Förderungen gibt, verzeichnen auch die SWD mehr Anfragen zu Lademöglichkeiten. Sie bieten jetzt verschiedene auf ihrer Internetseite www.sw-delitzsch.de an. Für den privaten Gebrauch gibt es sogenannte Wallboxen. Denn Haushaltssteckdosen reichen in der Regel nicht aus, um E-Autos zu betanken.

Sie sind nicht für langes Laden unter hoher Last ausgelegt. Die Wandladestationen können mit höheren Ladeleistungen umgehen. Sie bilden die Schnittstelle zwischen dem Hausstromnetz und dem Ladekabelstecker.

Förderprogramm für Wandladestationen

Über ein neues Förderprogramm können derartige Boxen sogar mit 900 Euro bezuschusst werden. Die Stadtwerke kooperieren für die Montage mit zwei örtlichen Elektroinstallateuren. „Außerdem wird ein spezieller Öko-Stromtarif zum Laden angeboten“, erklärt SWD-Geschäftsführer Robert Greb. Dieser Tarif ist günstiger als Normal-Tarife. Aber es ist ein zusätzlicher Zähler nötig.

Schneller Tanken an der Säule

Für Geschäftskunden, wie Autohäuser, Hotels oder Unternehmen mit eigenem Fuhrpark, gibt es leistungsstärkere Lösungen. Dann können an einer Säule auch mehrere Fahrzeuge gleichzeitig Strom tanken. Bei den Kreiswerken wurde jetzt eine neue Säule der Stadtwerke in Betrieb genommen. Schritt für Schritt wird sich in diesem Betrieb an die E-Mobilität herangetastet. Begonnen wird mit Pkw. Aber auch die Entwicklung emissionsarmer Abfallsammelfahrzeuge wird verfolgt: „Wir haben vor kurzem eine Probefahrt mit einem Testfahrzeug gemacht“, so Kreiswerke-Geschäftsführer Ulf Bechstein. Interessant für die Entsorger sind rein elektrische Sammelfahrzeuge und Fahrzeuge mit einem elektrischen Antrieb mit Unterstützung durch Brennstoffzellen. Wichtig sind die nötige Reichweite und die Tonnage. Die Kreiswerke mit ihren vielfältigen Aufgaben verfügen über einen großen Fuhrpark. Entsprechend groß könnte die CO2-Einsparung sein, wenn elektrisch betriebene Sammelfahrzeuge in den nächsten Jahren Dieselfahrzeuge ersetzen. „Parallel zur E-Mobilität hält der Landkreis Wasserstoff für ein sehr zukunftsträchtiges Antriebsmittel. Auch diese Entwicklungen werden aufmerksam beobachtet“, erklärt Ulf Bechstein.

Für Elk Messerschmidt ist die Sache längst klar. Der Leiter des Technisch-Ökologischen Jugendprojektzentrums in Rabutz und Träger des sächsischen Bürgerpreises in der Kategorie Umwelt spricht sich seit Jahren dafür aus, dass Verbrennungsmotoren der Vergangenheit angehören. Der 79-Jährige fährt selbst ein Elektrofahrzeug – gut 25 000 Kilometer, darunter auch längere Strecken, hat er in den zurückliegenden 15 Monaten damit abgespult.

Elk Messserschmidt, Träger des sächsischen Bürgerpreises in der Kategorie Umwelt, an der Ladesäulen am Unteren Bahnhof in Delitzsch: „Soll ich mein Auto hier abstellen und nach Hause laufen?“ Quelle: Wolfgang Sens

Wo ergeben Ladesäulen Sinn?

Von Ladesäulen an öffentlichen Plätzen hält er wenig: „Soll ich mein Auto hier abstellen und nach Hause laufen?“, fragt Messerschmidt provokativ am Delitzscher Unteren Bahnhof. Für ihn ergeben Ladesäulen nur direkt an Privathäusern und an Betrieben Sinn, dort wo Besitzer von Elektrofahrzeugen tatsächlich wohnen und an den Arbeitsstätten, wo E-Autos länger geladen werden können.

Für die beste Lösung hält Messerschmidt Induktionsschleifen in den Parkflächen, die mittels Bank- oder Kreditkarte in Betrieb genommen werden können und für die es nicht eine separate Kundenkarte braucht. „Es ist alles da“, sagt Messerschmidt, die Technik sei weiter als das, was eingesetzt wird.

Von Heike Liesaus und Mathias Schönknecht