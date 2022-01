Delitzsch will mehr barrierefreie Haltestellen

Delitzsch

Das Jahr 2022 sollte einmal jenes sein, in dem der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland barrierefrei ist. Voll umgesetzt ist dieser gute Wille nicht. Wie sieht es konkret in Delitzsch aus?

Von den derzeit rund 120 Bushaltestellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen sind nach aktuellem Stand 50 Haltestellen barrierefrei ausgebaut. Dafür sind Fördermittel des Landkreises Nordsachsen geflossen, und es ging speziell in den Jahren 2017 bis 2020 zügig voran: In dieser Zeit erfolgte der Ausbau von 31 Bushaltestellen im Rahmen des barrierefreien Haltestellenprogramms. 19 weitere Bushaltestellen hat die Stadtverwaltung nach und nach innerhalb von Straßenbaumaßnahmen ausgebaut.

„Leider hat sich das Tempo bei der Fördermittelbewilligung für den Ausbau weiterer Bushaltestellen stark verringert“, teilt die Stadtverwaltung Delitzsch auf LVZ-Anfrage mit. So konnte von den für 2020/2021 beantragten und vorbereiteten zwölf Bushaltestellen im vergangenen Jahr lediglich eine ausgebaut werden. „Für zwei weitere Haltestellen gingen zum Jahresende 2021 die Fördermittelbescheide ein, die im ersten Halbjahr 2022 ausgeführt werden sollen“, heißt es aus dem Rathaus. Konkret geht es im Ortsteil Rödgen um die beidseitigen Haltestellen am Rödgener Anger. Die Stadtverwaltung hofft noch auf weitere Zusagen für dieses Jahr.

Hoffnung auf Förderung

Die Stadt Delitzsch geht derzeit davon aus, dass von den bisher nicht ausgebauten Bushaltestellen noch einmal etwa 60 für einen Ausbau in Frage kommen. Das hänge auch von der Frequentierung der jeweiligen Bushaltestellen ab. Voraussetzung bleibt, dass das Förderprogramm entsprechend fortgeführt wird.

Beim Ausbau wird auf Prioritäten geachtet wie die Frequenz und auch die Lage, zum Beispiel an Senioren- oder Behinderteneinrichtungen. Meist wird die Errichtung von Hochborden und Blindenleitsystemen gefördert. So variieren auch die Kosten pro Haltestelle stark je nach ihrem Ausgangszustand.

Von Christine Jacob